'Идите по пути предателей': Соловьев после атаки призвал испуганных россиян уехать из РФ

Пропагандист обвинил граждан РФ в том, что они жалуются на обстрелы.

Российский пропагандист Владимир Соловьев после удара дронов по Москве призвал жителей столицы не паниковать, а тем, кто не может жить в условиях войны, посоветовал покинуть страну.

По его словам, граждане РФ должны "черпать силы в семейной истории" и контролировать эмоции.

"Не истерить. Понять, что идет война. И черпать силы, в частности, в семейных историях", - отметил Соловьев.

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Пропагандист добавил, что те, кому тяжело переносить обстрелы и кто не может справиться со страхом, могут уезжать из России. Также он назвал таких граждан "предателями".

"Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите по пути предателей. Покидайте Родину", - сказал Соловьев.

Атака на Москву - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированную атаку дронов на Москву. В частности, он поблагодарил всех причастных за точные удары по российским целям.

"Вполне справедливый ответ на российские удары по нашим городам и населённым пунктам и ещё один важный результат работы наших воинов по объектам, обеспечивающим российскую военную машину", - отметил глава государства.

В то же время Генштаб раскрыл детали ночной атаки. Там подчеркнули, что украинские защитники повторно поразили Московский нефтеперерабатывающий завод и другие объекты противника.

Силы обороны атаковали автомобильный мост через реку Калка в районе населенного пункта Гранитное Донецкой области и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Роздольного, который ведет на территорию временно оккупированного Крыма.

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