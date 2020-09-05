Задержания в университете начались после того, как студенты спели Марсельезу и несколько раз прокричали Жыве Беларусь.

Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Баранова отреагировала на жесткое задержание студентов сотрудниками ОМОН.

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Задержания в университете начались после того, как студенты спели Марсельезу (гимн Французской Республики) и несколько раз прокричали Жыве Беларусь, силовики ворвались в здание и задержали пятерых человек.

Ректор заявила, что администрация университета не знала о приезде омоновцев и их действиях. Она сослалась на МВД Беларуси и заявила, что причиной задержаний была "несанкционированная акция в стенах университета".

"Студенты планировали петь песни в холле вуза. Для общения с ними были отправлены деканы факультетов. Во время исполнения песен мероприятие приобрело политизированный характер. Прозвучали лозунги, появилась негосударственная символика. А потом случилось то, что случилось", - сказала Баранова.

По ее словам, после задержания ректорат принял меры, чтобы освободить студентов. Она призвала студентов не допускать несанкционированные акции в университете и заявила, что ректорат "предпринимает необходимые меры", чтобы предотвратить подобное в будущем.

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На студентов составили протоколы за участие в несанкционированных мероприятиях. Им пообещали, что отчислять не будут.

Напомним, сотрудники ОМОНа наведались утром 4 сентября в Минский лингвистический университет (МГЛУ), студенты которого выходили накануне на акции протеста, а сегодня спели в холле вуза "Марсельезу".

Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админаресты.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена вмешиваться во внутренние дела Беларуси, но готова способствовать урегулированию ситуации в этой стране. При этом Киев приостанавливает все официальные контакты до стабилизации ситуации в стране.

31 августа страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников за их роль в фальсификации выборов и насилии против демонстрантов. Им запрещено выезжать в Литву, Латвию и Эстонию на пять лет.

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Автор: УНИАН