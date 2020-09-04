По информации студенческих сообществ, точно известно о как минимум трех задержанных.

Сотрудники ОМОНа наведались утром 4 сентября в Минский лингвистический университет (МГЛУ), студенты которого выходили накануне на акции протеста, а сегодня спели в холле вуза «Марсельезу».

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Об этом пишет ряд белорусских Telegram-каналов: TUT.BY, Nexta, Onliner.

Как свидетельствуют отснятые очевидцами кадры, задержания происходят внутри и возле зданий.

Часто силовики применяют силу в отношении студентов, иногда вытаскивая их за ноги и руки.

По словам студентки второго курса, администрация вуза бездействует.

«И просто всех отбрасывали. И с*ка, и бл*дь. И вообще, как нас только не называли. Администрация просто стояла и ничего не делала. 20 омоновцев набежали на девушек, крутили руки», - пояснила минчанка.

Студентка другого вуза рассказала, что проректор по воспитательной работе объяснил появление силовиков в здании «массовыми беспорядками».

По информации студенческих сообществ, точно известно о как минимум троих задержанных.

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Автор: Яна Ставская