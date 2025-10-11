Об этом стало известно во время визита министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда в Киев, передает gov.uk. "Ракеты, изготовленные в рамках программы поддержки со стороны Великобритании, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше запланированного. Это же оружие, известное как легкие многоцелевые ракеты (LMM), помогало защищать Украину от угроз с начала незаконного вторжения России в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.
В британском Минобороны также сообщили о подготовке будущего сотрудничества с украинскими партнерами.
"Последний этап сделки на сумму 1,6 млрд фунтов позволит дальнейшую интеграцию этих эффективных ракет в систему противовоздушной обороны Украины", - указано в сообщении.
"Великобритания усиливает наше непоколебимое обязательство помогать Украине защититься от незаконного вторжения России. Только в этом году мы потратим 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины. Это больше, чем когда-либо прежде", - сказал Поллард.
Министр указал на важность сотрудничества для того, чтобы британцы могли учиться украинскому опыту и вместе строить промышленную базу, необходимую для противостояния угрозам и поддержки Украины.
Оборонное сотрудничество Украины и Великобритании
Украина и Великобритания заключили инновационное соглашение об обмене технологиями, которое предусматривает производство и совместную разработку передового военного оборудования.
В рамках этого соглашения был разработан новый усовершенствованный беспилотник-перехватчик для ПВО под названием Project OCTOPUS. Предполагается, что будут изготавливаться тысячи беспилотников в месяц, чтобы обеспечить поддержку Украине.