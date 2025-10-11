Ракеты, изготовленные в рамках программы поддержки со стороны Великобритании, используются для защиты воздушного пространства Украины еще с начала войны.

Великобритания передала Украине сотни ракет для противовоздушной обороны (ПВО). Это произошло на пять месяцев раньше запланированного срока.

Об этом стало известно во время визита министра по вопросам оборонной готовности и промышленности Люка Полларда в Киев, передает gov.uk. "Ракеты, изготовленные в рамках программы поддержки со стороны Великобритании, используются для защиты воздушного пространства Украины и были поставлены на пять месяцев раньше запланированного. Это же оружие, известное как легкие многоцелевые ракеты (LMM), помогало защищать Украину от угроз с начала незаконного вторжения России в феврале 2022 года", - говорится в сообщении.

В британском Минобороны также сообщили о подготовке будущего сотрудничества с украинскими партнерами.

"Последний этап сделки на сумму 1,6 млрд фунтов позволит дальнейшую интеграцию этих эффективных ракет в систему противовоздушной обороны Украины", - указано в сообщении.

"Великобритания усиливает наше непоколебимое обязательство помогать Украине защититься от незаконного вторжения России. Только в этом году мы потратим 4,5 млрд фунтов на военную поддержку Украины. Это больше, чем когда-либо прежде", - сказал Поллард.

Министр указал на важность сотрудничества для того, чтобы британцы могли учиться украинскому опыту и вместе строить промышленную базу, необходимую для противостояния угрозам и поддержки Украины.

Оборонное сотрудничество Украины и Великобритании

Украина и Великобритания заключили инновационное соглашение об обмене технологиями, которое предусматривает производство и совместную разработку передового военного оборудования.

В рамках этого соглашения был разработан новый усовершенствованный беспилотник-перехватчик для ПВО под названием Project OCTOPUS. Предполагается, что будут изготавливаться тысячи беспилотников в месяц, чтобы обеспечить поддержку Украине.

