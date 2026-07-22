Купили 'халупу' за $5,5 тысяч: как украинская семья превратила её в уютную дачу

Люди решили дать вторую жизнь зданию, которое долгое время находилось в запущенном состоянии.

Дом в Каменском в Днепропетровской области украинская семья приобрела за 5,5 тысячи долларов – вместо того, чтобы снести "халупу", они взялись за ее восстановление и уже через полгода подготовили жилище для сезонного проживания.

Об этом владелица Эльмира рассказала на своем YouTube-канале "Дневник дачницы".

Дом площадью всего 23 квадратных метра находился в очень запущенном состоянии. Несмотря на это, новые владельцы решили не сносить постройку. В будущем они планируют использовать её как дачу или гостевой дом, а рядом построить дом побольше.

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По словам Эльмиры, после покупки двор был завален старой мебелью, коврами, бутылками, строительным мусором и прочим хламом. У входа владельцев "встречали" остатки семейного дома, весь двор был завален разным хламом, проезд для машины завален досками, а туалет держался на "честном слове".

Часть хлама пришлось вывезти, однако некоторые материалы, найденные, в частности, в старом сарае, решили оставить для повторного использования. В частности, камни и шифер после демонтажа старого туалета планируют использовать при благоустройстве участка.

К активному ремонту семья приступила весной, ведь зимой работать в доме было сложно. Прежде всего хозяйки привели в порядок территорию, после чего обустроили цветники и небольшую зону отдыха.

Чтобы сэкономить средства, Эльмира с мамой максимально использовали материалы и мебель, которые нашли в доме и сарае.

"Мы живем в Днепропетровской области – вложить десятки тысяч гривен, а потом что-то прилетит… (российские дроны или ракеты – ред. УНИАН) – это не наша романтика", – констатировала молодая женщина.

Она рассказала, что старый советский шкаф они собственноручно отреставрировали, а диван переоборудовали в кровать. Также удалось сохранить старую печь. Её ремонт обошёлся всего в 350 гривен, тогда как полное восстановление с привлечением мастера стоило бы значительно дороже.

Столешницу для кухни изготовили из деревянных брусьев и досок, которые нашли в сарае, а для защиты поверхности использовали специальную пленку. В целом обустройство кухонной зоны обошлось примерно в 2,5 тысячи гривен.

Впрочем, ремонт ещё продолжается. Впереди – обновление фасада и коридора, строительство беседки и посадка ягодных кустарников.

Ремонт старого дома – другие новости

Напомним, жительница Монастырища Наталья Григораш вместе с семьей дала вторую жизнь более чем столетнему дому в селе Летичевка в Черкасской области. Дом стал не только местом для жизни, но и своеобразным семейным музеем, хранящим память о нескольких поколениях. История дома берет свое начало в 1924 году. Дом начал строить дед её мужа Киндрат вместе с женой Параской, а строительство завершилось примерно в 1927 году. Позже здесь жили последующие поколения семьи.

Во время ремонта владельцы старались максимально сохранить первоначальный облик здания.

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