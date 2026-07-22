Значение таких встреч 'близко к нулю': МИД о тайных переговорах по Украине в Баку

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина никого из участников этой встречи ни на что не уполномочивала.

Значение таких встреч, как та, что была проведена по Украине в Азербайджане, для реального мирного процесса "близко к нулю".

Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Касательно июльской встречи в Баку он отметил, что она "столь же секретна, сколь и неважна".

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"Какие-то люди, чьи имена уже практически не гуглятся, встречаются и о чем-то говорят. Украинская сторона никого из них ни на что не уполномочивала", – подчеркнул Тихий.

Кроме того, пресс-секретарь добавил, что значение таких встреч для реального мирного процесса "близко к нулю".

Что произошло в Баку

Как сообщалось, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в июле в Баку состоялась встреча бывших высокопоставленных чиновников Германии и России. По его словам, чиновники обсуждали пути прекращения войны России против Украины.

Алиев назвал эту встречу, состоявшуюся 12–14 июля, "тайной" и подчеркнул, что территория страны была использована для проведения этой встречи без их ведома.

Кроме того, канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что его правительство не имело к этому никакого отношения, и ему ничего не известно о какой-либо подобной встрече.

В то же время средства массовой информации сообщали, что в состав неофициальной немецкой делегации вошли бывший глава аппарата экс-канцлера Ангелы Меркель Рональд Пофалла и бывший глава земли Бранденбург Маттиас Платцек. А в состав российской делегации входили председатель Совета при президенте России по вопросам развития гражданского общества и прав человека Валерий Фадеев, а также председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков.

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