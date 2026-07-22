Крупнейший круизный лайнер мира показали изнутри: самый дорогой каюта стоит $100 тысяч

Путешественник отметил, что лайнер больше похож на плавучий город.

Крупнейший пассажирский лайнер в мире Legend of the Seas начал свои первые рейсы по Средиземному морю, и один из пассажиров уже успел подробно запечатлеть его на видео для YouTube-канала "Podróże Wojownika".

Ролик под названием "Вот как выглядит самый большой круизный корабль в мире!" появился в сети 18 июля и за короткое время набрал более 100 тысяч просмотров. Автор канала стал одним из первых, кто так подробно показал палубы и развлечения крупнейшего круизного судна.

Legend of the Seas – это уже третий лайнер класса Icon от компании Royal Caribbean. Его длина составляет около 365 метров, а валовая вместимость – почти 250 тысяч тонн. На борту расположено 20 палуб, способных одновременно вместить до 7600 пассажиров и более 2300 членов экипажа.

Видео дня

Судно официально вышло в рейс в июле 2026 года и сейчас курсирует между Испанией и Италией. Именно на этом маршруте и оказался блогер, которого пригласили на один из первых рейсов лайнера.

В видео можно увидеть открытый парк с тысячами растений под названием Central Park, развлекательную зону Surfside для семей с детьми, водный аттракцион и шоу в купольной локации Aquadome. Автор также показал тренажерный зал, бары, рестораны с кухнями разных народов мира – и, конечно же, самую роскошную каюту лайнера.

Речь идет о Royal Loft Suite – апартаментах с пианино, джакузи и собственным балконом. Аренда такого номера обойдется как минимум в 100 тысяч долларов за один рейс.

Путешественник отметил, что лайнер больше похож на плавучий город с четко разделёнными "районами" – каждый со своей атмосферой и развлечениями.

На что не стоит тратить деньги во время круиза

Путешественница Аманда Адлер, у которой за плечами более 50 круизов, рассказала, на чем туристам стоит экономить. В частности, она не советует доплачивать за каюты с балконом, ведь пространство там часто ограничено, а соседство с другими балконами добавляет лишь шума и неудобств. Кроме того, по её словам, безлимитный пакет напитков редко окупается, а фирменные сувенирные бокалы и чашки в большинстве случаев просто пылятся дома. Среди других лишних расходов путешественница назвала бутилированную воду, платные услуги фотографа на борту и импульсивные покупки в корабельных бутиках.

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