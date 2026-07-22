Актриса приняла это решение вместе со своей дочерью.

Известная итальянская актриса Орнелла Мути вместе с дочерью подала заявление на получение гражданства России.

Об этом решении сообщила сама Найке Ривелли в комментарии одному из росСМИ.

"Мы подаем заявление на получение российского гражданства, чтобы чувствовать себя по-настоящему как дома. У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, своей семьи и друзей", – заявила дочь актрисы.

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Более того, дочь Мути цинично добавила, что большинство итальянцев очень любит страну-агрессора.

"Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, знающие историю, не забывают о её событиях. Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне", – подчеркнула Ривелли.

К слову, по слухам, их документы на гражданство уже переданы на рассмотрение российских властей. А еще женщины якобы уже задумываются о покупке собственного жилья в Москве или Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Орнеллу Мути приговорили к лишению свободы за прогул спектакля ради ужина с Путиным. Актриса неоднократно бывала в Москве и поддерживает кровавую политику диктатора.

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