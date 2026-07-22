В августе украинцы получат до 6000 гривень 'Национального кэшбэка': что будет с выплатами

Кэшбэк за май и июнь украинцам выплатят в августе, а максимальная сумма начисления за два месяца может составить 6000 грн.

Украинцы получат выплаты по программе "Национальный кэшбэк" сразу за два месяца. При этом средства, которые уже поступили на карты, необходимо использовать до конца июля, иначе они вернутся в государственный бюджет, сообщает пресс-служба "Дии" в Facebook.

"Кэшбэк, накопленный в течение мая и июня, поступит двумя отдельными платежами постепенно в августе. Реестр выплат за май уже сформирован, а статус можно проверить в приложении "Дия". После завершения выплат за май будет сформирован реестр за июнь, и эти средства также поступят в августе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что максимальный размер "Национального кэшбэка" составляет 3000 грн в месяц. Соответственно, если пользователь накопил максимальную сумму за оба месяца, то в августе он может получить до 6000 грн.

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Потратить средства "Нацкешбека" можно, в частности, на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства в аптеках-участниках, покупку книг, а также на ряд других товаров в магазинах-участниках, предусмотренных условиями программы.

В то же время под постом "Дии" в Facebook пользователи массово жалуются на задержки с выплатами и путаницу со сроками использования средств. В частности, украинцы спрашивают, когда именно получат начисления за предыдущие месяцы.

"До какого 31 июля? За май до сих пор в обработке, за июнь тоже пока не выплачено, что будет со средствами за июль?", – пишет пользователь Наталья.

Также пользователи сообщают, что до сих пор не получили отдельные выплаты.

"Где мой кэшбэк за апрель, май, июнь, ведь уже 22 июля", – говорится в одном из комментариев.

Национальный кэшбэк – последние новости

Экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что из-за отставки премьер-министра Юлии Свириденко и обновления состава министров можно ожидать сворачивания программы "Национальный кэшбэк".

Ранее сообщалось, что правительство продлило сроки использования "Национального кэшбэка" до 31 июля 2026 года. Тогда отмечалось, что с 3 июля украинцы начнут получать Национальный кэшбэк за апрель и компенсацию за топливо. Эти средства также нужно будет успеть потратить до конца июля.

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