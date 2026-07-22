В августе украинцы получат до 6000 гривень 'Национального кэшбэка': что будет с выплатами

Украинцы получат выплаты по программе "Национальный кэшбэк" сразу за два месяца. При этом средства, которые уже поступили на карты, необходимо использовать до конца июля, иначе они вернутся в государственный бюджет, сообщает пресс-служба "Дии" в Facebook.
"Кэшбэк, накопленный в течение мая и июня, поступит двумя отдельными платежами постепенно в августе. Реестр выплат за май уже сформирован, а статус можно проверить в приложении "Дия". После завершения выплат за май будет сформирован реестр за июнь, и эти средства также поступят в августе", – говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальный размер "Национального кэшбэка" составляет 3000 грн в месяц. Соответственно, если пользователь накопил максимальную сумму за оба месяца, то в августе он может получить до 6000 грн.
Потратить средства "Нацкешбека" можно, в частности, на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства в аптеках-участниках, покупку книг, а также на ряд других товаров в магазинах-участниках, предусмотренных условиями программы.
В то же время под постом "Дии" в Facebook пользователи массово жалуются на задержки с выплатами и путаницу со сроками использования средств. В частности, украинцы спрашивают, когда именно получат начисления за предыдущие месяцы.
"До какого 31 июля? За май до сих пор в обработке, за июнь тоже пока не выплачено, что будет со средствами за июль?", – пишет пользователь Наталья.
Также пользователи сообщают, что до сих пор не получили отдельные выплаты.
"Где мой кэшбэк за апрель, май, июнь, ведь уже 22 июля", – говорится в одном из комментариев.
Национальный кэшбэк – последние новости
Экономист, эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что из-за отставки премьер-министра Юлии Свириденко и обновления состава министров можно ожидать сворачивания программы "Национальный кэшбэк".
Ранее сообщалось, что правительство продлило сроки использования "Национального кэшбэка" до 31 июля 2026 года. Тогда отмечалось, что с 3 июля украинцы начнут получать Национальный кэшбэк за апрель и компенсацию за топливо. Эти средства также нужно будет успеть потратить до конца июля.