Более 1700 лет пролежала под землей: в Англии нашли редкую римскую монету

Специалисты исследуют около тысячи пробных траншей, чтобы задокументировать исторические памятники.

Археологи, проводящие раскопки на трассе будущей железнодорожной линии на востоке Англии, обнаружили редкую римскую монету 287 года нашей эры с изображением узурпатора Караузия, который в свое время провозгласил себя правителем Британии.

Как пишет The Independent, раскопки продолжаются в графствах Бедфордшир и Кембриджшир, где планируется проложить новую железнодорожную магистраль East West Rail, которая соединит Оксфорд, Бедфорд и Кембридж. Археологи исследуют около тысячи пробных траншей, чтобы задокументировать исторические памятники и, по возможности, сохранить археологическое наследие.

За время исследований уже удалось найти немало древних артефактов, среди которых римские монеты, керамика и кувшин позднего железного века.

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Одной из самых интересных находок стала монета возрастом около 1740 лет с надписью "Император Караузий".

Говорят, что Караузий командовал римским флотом Classis Britannica, который патрулировал Ла-Манш. После того как его обвинили в присвоении добычи, захваченной у пиратов, император Максимиан приказал казнить военачальника. Впрочем, Караузию удалось бежать в Британию, где он провозгласил себя императором и создал независимое государство, охватывавшее Британию и северную Галлию. Он правил с 286 по 293 год, пока не был убит собственным министром финансов Аллектом.

"Каждая находка помогает нам лучше понять людей, которые когда-то жили на этих землях. Когда раскапываешь такие объекты, часто становишься первым человеком, который видит их за последние две тысячи лет, а иногда и дольше. Это действительно невероятное ощущение", - рассказал руководитель археологических исследований Джосс Пайпер-Джарретт.

Другие находки археологов

В ходе раскопок также была обнаружена еще одна римская монета, датируемая II веком нашей эры. Вероятно, она была отчеканена во время правления императора Антонина Пия или Марка Аврелия.

Кроме того, археологи нашли изготовленный вручную кувшин позднего железного века, который датируется периодом с 50 года до н. э. по 50 год н. э. Сосуд изготовлен из глины с примесью измельчённых ракушек и керамики - типичной для того времени технологии.

Впереди - еще тысячи раскопок

В рамках проекта East West Rail археологи планируют исследовать около 6 тысяч участков вдоль будущей железной дороги в течение двух лет.

По словам руководителя программы Йорна Пейса, эти работы помогут лучше изучить историческую среду и в то же время обеспечить ответственное строительство новой железной дороги.

"Проводя целенаправленные исследования на основе детальных обследований, мы можем свести к минимуму излишнее вмешательство и обеспечить бережное отношение как к окружающей среде, так и к местным сообществам", - отметил он.

По завершении раскопок все найденные артефакты очистят, проанализируют, задокументируют и передадут в археологический архив.

Что еще интересного нашли ученые

Напомним, в Северной Македонии археологи обнаружили неизвестные элементы ритуального комплекса древних эллинов. Судя по всему, более 2300 лет там проводились жертвоприношения, устраивались пиры и церемониальные банкеты.

Исследователям удалось обнаружить вероятное священное ограждение, сооружения с сосудами для хранения пищи и вина, посуду, кости животных и т. д. В этой местности ранее уже находили скальные сооружения IV века до нашей эры, каменные сооружения, напоминающие курганы, небольшие ямы, сосуды для жертвоприношений и бассейн для ритуального омовения.

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