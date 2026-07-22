Сколько стоит валюта в 'ПриватБанке': актуальный курс доллара и евро на 22 июля

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 45,05 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 22 июля, не изменился и составляет 44,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня также остался на прежнем уровне и составляет 51,45 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,30 гривни, а евро – по курсу 50,45 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду остался неизменным и составляет 45,05 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня остался на прежнем уровне – 51,55 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 22 июля официальный курс доллара к гривне на уровне 44,75 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Что касается евро, гривня осталась на прежнем уровне: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,10 гривни за один евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 1 копейку и составляет 44,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,46 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 51,42 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,81 гривни за евро.

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