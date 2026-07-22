Ваша кухня может выглядеть хуже из-за этих 8 вещей: список от дизайнера интерьеров

По словам эксперта, слишком модные или непрактичные элементы декора могут оказаться неудачным решением.

Стремление следовать трендам может испортить внешний вид и функциональность кухни. Дизайнер интерьеров поделилась списком из восьми вещей, которых рекомендует избегать при обустройстве этого пространства, пишет Business Insider.

Дизайнер интерьеров Келли Крюгер считает, что кухня должна быть прежде всего удобной для повседневной жизни, а не отражением мимолетных трендов.

По её словам, некоторые популярные дизайнерские решения могут выглядеть привлекательно, но со временем оказываются непрактичными или требуют слишком много ухода.

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Именно поэтому при обустройстве собственной кухни она отказывается от ряда модных элементов и решений.

В её список вошли восемь вещей, которых эксперт советует избегать.

Трендовые столешницы

Крюгер советует выбирать для кухни нейтральные столешницы, которые легко сочетаются с различными стилями интерьера. По её мнению, модные материалы, такие как дерево, бетон или плитка, могут быстро утратить актуальность и требуют дополнительного ухода.

Если вам нравится такой стиль, дизайнер рекомендует использовать эти материалы только в отдельных зонах, например, возле домашнего бара.

Растения на кухне

По словам эксперта, растения накапливают пыль и жир от приготовления пищи. Кроме того, живые растения могут страдать от плесени и вредителей, а искусственные – впитывать запахи.

Тем, кто не хочет отказываться от зелени, Крюгер советует ставить растения подальше от плиты или выращивать свежие травы для приготовления блюд.

Одинаковые наборы посуды

Дизайнер считает, что комплекты с одинаковыми тарелками, мисками и блюдцами часто лишены индивидуальности.

Вместо этого она отдаёт предпочтение отдельным предметам, которые сочетаются по цвету, узорам или стилю.

Плотные шторы

Как отмечает Крюгер, тяжелые шторы не только накапливают жир и запахи, но и визуально утяжеляют пространство.

Вместо них она рекомендует легкие занавески, жалюзи, ставни или рулонные шторы.

Накладные раковины

Хотя накладные раковины доступны по цене и просты в монтаже, в местах стыка со столешницей легко скапливается грязь.

Поэтому дизайнер отдаёт предпочтение мойкам, установленным под столешницей, которые проще поддерживать в чистоте.

Стандартная фурнитура для шкафчиков

Крюгер считает, что типичные серебристые ручки могут сделать даже дорогую кухню менее интересной. При этом замена фурнитуры – относительно недорогой способ обновить интерьер.

Открытые полки

На открытых полках быстро скапливаются пыль и жир, а отсутствие скрытого хранения может создавать ощущение беспорядка. Поэтому дизайнер советует выбирать шкафчики со стеклянными дверцами.

Пустые шкафы

По словам эксперта, стандартные нижние шкафы часто не имеют удобной системы организации, поэтому требуют дополнительных полок и органайзеров.

Вместо этого она рекомендует большие выдвижные ящики или шкафы с выдвижными полками для более эффективного использования пространства.

Еще больше интересных решений для вашей кухни

Ранее УНИАН писал о том, что кухонные островки уходят в прошлое. Вместо этого дизайнеры предлагают альтернативу, которая поможет оптимизировать пространство в помещении.

Также сообщалось о том, что кухонные "фартуки" из плитки – это уже прошлый век. Дизайнер рассказала, какие решения являются более практичными и современными.

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