В Украине может появиться новый налог – на восстановление: детали меморандума с МВФ

В меморандуме не приводятся подробности относительно возможной ставки нового налога.

Украинские власти планируют заменить военный сбор специальным налогом на восстановление страны после окончания войны. Такое намерение зафиксировано в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

В документе отмечается, что после продления действия 5%-ой ставки военного сбора на 3 года после завершения военного положения правительство намерено не допустить сокращения бюджетных поступлений.

"После продления действия 5%-ной ставки военного налога на три года после окончания военного положения мы обеспечим, чтобы доходы не уменьшились после утраты силы этой меры. Одним из вариантов, который мы рассматриваем, является введение налога на восстановление вместо военного налога, который мы включим в законодательство, регулирующее переход от военного положения", – говорится в меморандуме.

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В то же время документ не содержит подробностей относительно возможной ставки нового налога или механизма взимания.

Программа МВФ для Украины – последние новости

21 июля Совет Международного валютного фонда завершил обзор механизма финансирования Украины, что позволяет выделить новый кредитный транш в размере 690 миллионов долларов. В результате общий объем выплат по программе составляет около 2,2 миллиарда долларов.

Власти Украины планируют постепенно повышать тарифы на коммунальные услуги для населения. Эти намерения закреплены в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике Международного валютного фонда. При этом возвращение к полностью рыночному ценообразованию станет возможным только после завершения войны.

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