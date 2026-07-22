Война России против Украины привела к резкому скачку цен на пшеницу и кукурузу

Ухудшились прогнозы на будущий урожай.

В июле мировые цены на пшеницу подскочили на 16%. Продолжающиеся российские и украинские атаки на инфраструктуру и суда усилили опасения относительно экспорта из Черного моря – ключевого морского пути для двух крупнейших мировых экспортеров пшеницы, пишет Bloomberg.

На Украину и Россию в совокупности приходится 25–30% мирового экспорта пшеницы, поэтому любые перебои во время предстоящей уборки урожая будут способствовать росту мировых цен. Дополнительным фактором стало ухудшение прогнозов по урожаю,

Во вторник, 21 июля, Россия запретила судам стоять на якоре в портах Азовского моря и Кавказа, где отсутствуют организованные системы противовоздушной обороны. Министерство обороны России заявило, что её вооружённые силы продолжают наносить удары по украинским портам, в то время как Украина осуществила атаки дронами на склады, принадлежащие Wildberries – крупнейшей российской платформе электронной коммерции.

Видео дня

Опасения относительно поставок также усилились после того, как SovEcon снизил свой прогноз урожая в России в 2026–2027 годах на 0,7%, сославшись на ухудшение перспектив на юге страны и сокращение площадей под яровой пшеницей.

По оценкам, экспорт пшеницы из России в июле составит около 1,5 млн тонн, что примерно на треть меньше, чем в прошлом году, и станет самым низким показателем за июль с 2017 года.

Цены также получили поддержку из-за неблагоприятных перспектив урожая в других регионах: прогнозируется, что в этом году производство мягкой пшеницы во Франции сократится на 7,6% после того, как жара повредила посевы. Доля яровой пшеницы в США, оцененная как "от хорошей до отличной", также снизилась на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущей неделей.

При этом цены на кукурузу достигли самого высокого уровня за последние два месяца – 4,775 доллара за бушель (25,4 кг), после чего несколько снизились. Рост цен на кукурузу, помимо боевых действий в Черноморском регионе, обусловлен опасениями, что недавняя жара в Европе приведет к сокращению урожая.

Экспорт агропродукции из Украины – последние новости

Экспорт зерна из Украины через Черное море замедляется, поскольку Москва усиливает удары по торговым судам в ответ на интенсивные атаки Киева на российские корабли.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук считает, что сокращение экспорта урожая за рубеж напрямую влияет на поступление валютной выручки. Ситуация может обостриться осенью, когда фермеры будут собирать урожай

Вас также могут заинтересовать новости: