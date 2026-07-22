Начальник Генштаба ответил Лубинцу на заявление о 90% нарушений во время мобилизации

Гнатов сомневается, что нарушения настолько масштабны.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов поставил под сомнение заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что в 90% случаев мобилизация сопровождается нарушением прав человека. Об этом Гнатов сказал в интервью 24 каналу.

Ведущая напомнила, что в одном из интервью Лубинец заявил, что в 90% случаев мобилизация сопровождается нарушением прав человека.

"Я не знаю, какой статистикой руководствовался омбудсмен. Если это какие-то официальные данные, я обязательно обращусь сегодня в Офис омбудсмена, чтобы их получить и проанализировать", – заверил начальник Генштаба.

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Он пояснил, что в Украине ежедневно призывают по мобилизации более 1000 граждан. Если исходить из цифр, озвученных омбудсменом, сказал Гнатов, то ежедневно должно поступать 700–800 заявлений о нарушении прав человека.

"Есть случаи, конечно. Есть нарушения каких-то правил. Но, как правило, они возникают тогда, когда и гражданин, к которому обращаются сотрудники полиции или территориальных центров комплектования, также начинает нарушать", – отметил начальник Генерального штаба.

Он подчеркнул, что реакция общества на недавний скандал с процессом мобилизации во Львове была "неоднозначной".

"Я уже говорил вам о том, что противником проводится мощная информационно-психологическая операция. И любой негативный факт, любое негативное сообщение, которое попадает в сеть, попадает в СМИ, оно стократно раздувается", – утверждает военный.

В то же время он соглашается, что с мобилизацией "нужно что-то делать":

"Всё время, пока я занимал не только эту должность, но и до этого, я понимал важность этой проблемы, я понимал важность этого процесса. И будучи командующим оперативным командованием и командиром корпуса, я высказывал свои соображения и предложения о том, что нужно сделать на разных уровнях в нашем государстве для того, чтобы максимально стабилизировать ситуацию с мобилизацией. Конечно, этот процесс должен происходить исключительно законным образом".

Заявления Лубинца

Как сообщал УНИАН, Лубинец сравнил ход мобилизации в областях, отметив, что наиболее критическая ситуация сейчас, по его мнению, наблюдается в Закарпатье, а двумя "позитивными регионами" он считает Кировоградскую и Хмельницкую области. Омбудсмен сообщил, что зафиксировано четыре случая убийства людей в помещениях ТЦК и СП.

Также Лубинец рассказал, к чему приведет дальнейшее игнорирование мобилизации в Украине. Он сообщил, что каждый день получает обращения от граждан, чьи права были нарушены. И это, по его словам, приводит к тому, что в связи с мобилизацией в Украине возникает все больше критических замечаний. И если ситуацию не изменить, то, как считает омбудсмен, это может привести к силовому противостоянию между военнообязанными и сотрудниками ТЦК.

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