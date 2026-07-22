Дроны атаковали один из крупнейших логистических складов Wildberries в России (видео)

В Кремле заявили, что ситуация остается сложной.

Российский аналог Amazon, интернет-магазин Wildberries, и продавцы, торгующие через него, понесли убытки из-за украинских атак на склады, принадлежащие этому ритейлеру. Об этом сообщили в Кремле, передает Reuters.

Издание напомнило, что в субботу беспилотники нанесли удары по двум крупным логистическим хабам в Котовске и Электростали. В результате этих ударов погибли восемь сотрудников, вспыхнули пожары и была нарушена работа крупнейшего российского интернет-магазина, способного обрабатывать более 20 млн заказов в день.

"Хотя масштабы ущерба пока остаются невыясненными, атаки на компанию, которая играет столь важную роль в потребительской экономике, свидетельствуют о расширении стратегии Киева по использованию дронов дальнего радиуса действия для подрыва военных усилий России и давления на Кремль с целью заключения мира", - подчеркивает Reuters.

Видео дня

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация сложная из-за убытков, понесенных самой компанией и представителями малого и среднего бизнеса. Также он опроверг обвинения со стороны Украины в том, что "Wildberries" занимается поставками военного снаряжения.

""Wildberries" начинала как интернет-магазин, перепродающий одежду из европейских каталогов. Впоследствии компания расширила ассортимент товаров и превратилась в торговую платформу, в которую входят сторонние продавцы. "Wildberries" не комментировала масштабы нанесенного ущерба", - добавили в материале.

Reuters пишет, что любое длительное нарушение работы "Wildberries", скорее всего, почувствуют многие люди по всей РФ. Имея более 1 млн продавцов, компания является одной из главных движущих сил стремительного перехода к онлайн-торговле в масштабах всей страны.

В свою очередь, по информации местных Telegram-каналов, очевидцы слышали 20–30 взрывов, а сирену включили уже после инцидента "на две минуты, а затем выключили".

Также сообщается, что сотрудников логистического центра эвакуировали после серии взрывов.

Другие удары по РФ

Как писал УНИАН, в российском Липецке после взрывов произошел масштабный пожар в районе местной ТЭЦ и завода "Новолипецкий металлургический комбинат". Предприятие является одним из крупнейших производителей стали в России.

Пропаганда пишет, что завод занимается производством гражданской продукции, однако сталь НЛМК закупают, в том числе, компании, специализирующиеся на выпуске ракет.

Также сообщалось, что СБУ нанесла удар по координационному центру ФСБ, где могли находиться около 100 оккупантов. Кроме того, на территории объекта находилось более 70 автомобилей, действовала вооруженная охрана, функционировали контрольно-пропускные пункты, были сооружены инженерные заграждения и подземные укрытия.

Вас также могут заинтересовать новости: