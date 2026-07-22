Зачем люди кладут монету в морозильную камеру: ответ удивит многих

Такой метод может оказаться полезным, особенно если человека нет дома.

Монета, положенная на сосуд с замороженной водой, может показать, повысилась ли температура в морозильной камере во время отключения электроэнергии. Такой прием используют, чтобы проверить, не разморозились ли продукты, а затем снова не замерзли. Об этом пишет evz.ro.

Как работает "трюк с монетой" в морозильной камере?

Для применения этого метода нужна емкость, которую можно поместить в морозильную камеру. Ее наполняют водой и оставляют до полного замерзания жидкости. После образования слоя льда сверху кладут монету, затем емкость оставляют в морозилке, не вынимая ее.

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"В случае отключения электроэнергии температура внутри прибора может начать повышаться. Если перебои продлятся достаточно долго, лед в емкости постепенно растает, а монета опустится. После возобновления электроснабжения вода может снова замерзнуть. Однако монета останется зажатой внутри льда на том уровне, до которого она опустилась во время таяния воды", - объяснили в материале.

Если монета до сих пор лежит на поверхности, это означает, что лед не растаял или растаял очень незначительно. Если монета опустилась ниже, это говорит о том, что температура в морозильной камере поднялась настолько, что произошло частичное размораживание. Однако если монета опустилась на дно емкости, то вода полностью растаяла, прежде чем снова замерзла.

Почему этот метод может быть полезен?

Такой метод может быть полезен, особенно если человека нет дома и он не знает, произошел ли сбой в электроснабжении. По возвращении он может увидеть, что морозильная камера работает нормально, а продукты снова кажутся замороженными.

"Таким образом, положение монеты может дать подсказку о том, что произошло внутри морозильной камеры. Однако этот метод не показывает, сколько времени продукты находились при повышенной температуре, а также не указывает точную температуру, до которой они нагрелись", - предупредили в публикации.

Поэтому такой метод не стоит рассматривать как гарантию того, что еда безопасна для употребления. Это лишь ориентировочный сигнал, который может побудить к более тщательной проверке продуктов.

Монета не может заменить правила пищевой безопасности

В то же время эксперты предупредили, что положение монеты не является точным научным методом. Вода в емкости и продукты в морозильной камере могут размножаться с разной скоростью, в зависимости от места их расположения, количества и температуры в приборе.

"Кроме того, то, что монета опустилась, не означает автоматически, что все продукты следует выбросить. В то же время и то, что она остается у поверхности, не гарантирует, что каждый продукт безопасен. Официальные рекомендации по хранению продуктов во время отключения электроэнергии остаются более важными, чем этот вирусный трюк", - отмечается в публикации.

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