В Швеции запустили новый поезд, курсирующий вдоль живописного западного побережья

Стоимость билетов на весь маршрут в одну сторону начинается от 15,6 доллара, хотя цена зависит от сезона путешествия.

В Швеции запущен новый железнодорожный маршрут, протяженностью около 600 километров вдоль западного побережья страны, пишет The Independent.

Пассажирам обещают настоящую "экскурсию из окна поезда", ведь во время путешествия можно увидеть разнообразные природные ландшафты и исторические достопримечательности.

По данным СМИ, шведская железнодорожная компания Snälltåget 15 июня запустила прямое сообщение между городом Мальме и столицей Норвегии Осло. Стоимость билетов на весь маршрут в одну сторону начинается от 149 шведских крон (примерно 11,7 фунта стерлингов или 15,6 доллара), хотя цена зависит от сезона путешествия.

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Дневной прямой поезд курсирует между Мальме и Осло через Гетеборг, останавливаясь также в других шведских и норвежских городах на побережье. Среди них - Лунд, Хельсингборг, Хальмстад, Варберг, Тролльгеттан, Сарпсборг и Фредрикстад.

Где лучше сидеть, чтобы увидеть самые красивые виды

Шведский совет по туризму подготовил для пассажиров своеобразный "путеводитель по местам у окна", чтобы помочь не пропустить самые впечатляющие пейзажи.

Первый этап маршрута - от Мальме до Гетеборга. Туристам рекомендуют выбирать места с левой стороны поезда, если они хотят насладиться видами побережья, в частности увидеть крепость Варберг. Тем, кого больше интересуют исторические достопримечательности, стоит сесть справа - оттуда открывается вид на Лундский кафедральный собор.

На участке от Гетеборга до Меллеруда лучшие панорамы открываются с правой стороны. Именно оттуда можно увидеть озеро Венерн - третье по величине озеро Европы, которое настолько велико, что напоминает открытое море, а также живописные речные пейзажи.

Третий этап путешествия - от Меллеруда до пограничной станции Корнше. Здесь впечатляющие виды открываются с обеих сторон поезда. Пассажиры смогут увидеть гранитные каньоны, где железнодорожные пути проходят между высокими серыми скалами, а также окрестности города Эд, где поезд движется по узкому возвышению с панорамным видом на озеро Стура-Ле.

Расписание, багаж и путешествие в Берлин

Поезд из Мальме в Осло курсирует один раз в день. С понедельника по субботу он отправляется в 06:38 и прибывает в Осло в 13:16. В воскресенье отправление происходит чуть позже - в 07:05.

В обратном направлении поезд отправляется из Осло днем - в 14:48 - и прибывает в Мальме в 21:25.

В стоимость билета входит перевозка двух единиц ручной клади и одной небольшой личной вещи. Перевозить нескладные велосипеды на борту не разрешается.

Пассажиры также могут воспользоваться вагоном-рестораном Krogen. В компании рекомендуют заранее бронировать столик и заказывать блюда при покупке билетов.

Путешественники, прибывающие в Мальме, могут продолжить путь до Берлина, пересев на другой поезд. Это обеспечивает более удобное сообщение между Осло и столицей Германии. Кроме того, ночной поезд Snälltåget из Мальме в Берлин также делает остановки в Копенгагене и Гамбурге.

Пассажирские перевозки в мире - что известно

Напомним, власти Дубая приступили к реализации одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов в мире - строительству нового аэропорта Аль-Мактум. Стоимость проекта - $35 млрд.

Предполагается, что этот аэропорт станет крупнейшим авиационным хабом, способным обслуживать до 260 млн пассажиров в год. Это почти втрое превышает показатели нынешнего лидера мировой авиации.

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