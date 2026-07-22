США разработали гибридно-электрический боевой грузовой беспилотник: в чем его преимущества

MV250 предназначен в первую очередь для перевозки грузов, погрузки и разгрузки.

В США представили новый гибридно-электрический грузовой беспилотник - MV250. Как сообщает TWZ, беспилотник является военной адаптацией электрического самолета вертикального взлета и посадки (eVTOL) Alia 250.

"Базовая физика MV250 обеспечивает значительно большую дальность полета, более высокую скорость и более низкую стоимость эксплуатации по сравнению с конвертопланами и устаревшими платформами", - сказал Кайл Кларк, основатель и генеральный директор BETA Technologies.

В компании отметили, что MV250 предназначен в первую очередь для перевозки грузов, погрузка и разгрузка которых осуществляется через носовой козырек, открывающийся вверх. Он может использовать воздушные ракеты (ALE) из комплекта боковых пусковых труб.

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Также в его функции входят эвакуация раненых, разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR).

Компания BETA Technologies, в частности, предложила использовать беспилотник в качестве передового тактического источника питания, который будет обеспечивать наземные войска мощностью до 500 киловатт для командования и управления, борьбы с беспилотниками, радиоэлектронной борьбы или применения оружия направленной энергии.

Что касается грузоподъемности, то MV250 имеет объем салона 250 кубических футов (2 на 2 метра) для полезной нагрузки 2000 фунтов (900 кг).

Рабочий радиус БПЛА превышает 450 км, крейсерская скорость - более 170 узлов, а продолжительность полета составляет 12 часов на высоте 20 000 футов (6 км).

В издании также пояснили, что силовая установка состоит из четырёх винтов фиксированного шага, которые обеспечивают возможность вертикального взлёта и посадки. Они установлены на длинных стрелах, соединяющих крылья размахом 50 футов с V-образным хвостом. При этом движение вперёд обеспечивается одним толкающим винтом переменного шага, установленным в задней части фюзеляжа.

"Поскольку он имеет гибридно-электрический привод, турбинный двигатель, установленный над задней частью фюзеляжа, не обеспечивает непосредственно питание различных винтов. Вместо этого он питает высоковольтную шину, заряжая аккумуляторы и питая электродвигатели, которые вращают винты. Двигатель также можно остановить, и аккумулятор может обеспечить питание, что является очень надежным. Турбогенератор MV250 был разработан совместно с GE Aerospace и совместим с рядом видов топлива, соответствующих стандартам НАТО", - отмечают производители.

Кроме того, беспилотник использует систему MATRIX от Sikorsky для обеспечения полной автономности. Предполагается, что он сможет автономно перемещаться по заранее определенным маршрутам, используя запрограммированные точки, что создает практическую основу для беспилотных логистических операций.

Сотрудничество США и Украины в области беспилотников

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, Киев и Вашингтон заключили соглашение об экспорте украинских беспилотников в Соединенные Штаты для военных испытаний. Заявление о намерениях устанавливает рамки для будущего сотрудничества в сфере беспилотников и является первым подобным соглашением между двумя странами.

Минобороны США стремится получить доступ к украинским наземным, воздушным и морским беспилотникам для военных испытаний и оценки. Предполагается, что это может повлиять на будущие требования Пентагона к закупкам.

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