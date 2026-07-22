Подруга актёра-воина Бушмакина эмоционально высказалась о его смерти на фронте

Тоня также рассказала подробности его мобилизации.

Украинская режиссер и подруга покойного актера Евгения Бушмакина – Тоня Ноябрева – рассказала подробности его мобилизации.

Напомним, вчера, 21 июля, стало известно о смерти звезды фильмов "День независимости" и "Герой моего времени". 45-летний мужчина погиб на фронте. По словам Тони, "мобилизация актера – это очень тяжелая история".

"Насколько мне известно, Женю фактически похитили и силой доставили в ТЦК. Это произошло в конце апреля, а вскоре его отправили в Краматорск. Я не знаю, какую подготовку можно было пройти за такое короткое время, если уже через два месяца он оказался в штурмовом подразделении и выполнял боевые задачи. При этом Женя был абсолютно невоенным человеком", – подчеркнула режиссер в интервью OBOZ.UA.

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Тоня также рассказала, каким был покойный Бушмакин, с которым они знакомы еще со студенческих лет.

"С начала полномасштабной войны он не покидал Киев. Преподавал, у него было очень много студентов, и он искренне верил, что его миссия – развивать украинскую культуру и бороться за страну на культурном фронте. И, на мой взгляд, он действительно делал это очень успешно. Для меня это огромная трагедия. Я также считаю, что система мобилизации в нашей стране, которая уже много лет живет в условиях войны, нуждается в серьезном переосмыслении и реформировании. Женя – это часть моего сердца. Это мой брат, мой друг, мой соавтор, мой коллега. Абсолютно светлый человек, без которого я пока не представляю своей творческой жизни. Мне сейчас очень тяжело", – отметила Ноябрева.

Напомним, ранее вдова погибшего на войне украинского актера Евгения Бушмакина сделала заявление.

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