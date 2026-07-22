Равенство из спичек ошибочно только из-за одной палочки, которая стоит не там

Активный поиск ответов на головоломки стимулирует креативность и снижает уровень повседневного стресса.

Новая логическая загадка со спичками покорила сеть. На рисунке представлено неверное математическое равенство: 6 + 9 = 9. Задача кажется элементарной, однако на самом деле она заставит задуматься, ведь для исправления ошибки разрешено переместить всего одну спичку.

Ученые отмечают, что человеческий мозг сохраняет способность создавать новые нейронные связи независимо от возраста. Однако для этого перед ним нужно постоянно ставить нестандартные задачи и заставлять активно искать решение, как, например, в этой головоломке.

Кроме того, как подтверждают исследования, активный поиск ответов стимулирует креативность и снижает уровень повседневного стресса, позволяя мозгу качественно переключиться во время рабочего перерыва.

Видео дня

Как же превратить неверное выражение 6 + 9 = 9 в правильное равенство, переставив всего одну палочку? Предлагаем подсказку: секрет кроется только в числах, знаки менять не нужно. А теперь попробуйте свои силы.

Если вам удалось найти правильное решение самостоятельно и без подсказок – поздравляем, ваш ум работает на полную мощность. Если же нет – не расстраивайтесь, ведь главная цель достигнута: ваш мозг получил отличную порцию интеллектуальной тренировки.

Для тех, кто не нашел решения, рассказываем, как решить головоломку. Все, что вам нужно сделать, – это взять среднюю спичку из цифры 6 и перенести ее вверху направо, превратив ее в 8. В результате получается абсолютно правильное равенство: 0 + 9 = 9.

Регулярное решение подобных визуальных тестов помогает не только поддерживать высокий уровень концентрации, но и прекрасно тренирует гибкость ума, зрительную память и пространственное воображение.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее УНИАН предлагал исправить равенство 1 + 1 = 5 с помощью двух спичек. Чтобы испытание было по-настоящему интересным, попробуйте справиться с заданием за ограниченное время – всего за 10 секунд.

Другое неверное равенство исправляют ровно две добавленные спички. Нужно найти способ, как сделать математически корректным выражение 1 + 11 = 24.

Вас также могут заинтересовать новости: