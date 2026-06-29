Из Польши выдворили группу лиц, которые пытались спровоцировать протесты среди беженцев из Украины

Среди высланных лиц – девять украинцев и двое белорусов.

Польские правоохранительные органы депортировали девять украинцев и двух белорусов по подозрению в использовании российских средств с целью вербовки украинских беженцев для участия в демонстрациях против украинского правительства на территории Польши.

Как сообщает Reuters, с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Польша давно обвиняет Россию и её союзницу Беларусь в проведении гибридной кампании саботажа, кибератак и дезинформации.

Агентство внутренней безопасности Польши сообщило, что эти лица имели связи с Россией и Беларусью и осуществляли свою деятельность с осени 2025 года.

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"Цель организаторов заключалась в постепенном воздействии на сообщество украинских беженцев в Польше и использовании этой группы для продвижения политических лозунгов", – говорится в сообщении польских правоохранительных органов.

В частности, с целью разжигания протестов использовались эмоциональные темы, в том числе коррупционные скандалы, затронувшие власть президента Украины Владимира Зеленского, а также другие события из области украинской внутренней политики.

Как сообщает Polska Agencja Prasowa, задержания девяти украинцев и двух белорусов произошли в последние дни в Варшаве, Вроцлаве, Кракове, Закопаном и Быдгоще.

"Для инициирования протестов использовались темы, вызывающие эмоции, в частности информация о коррупционных скандалах и текущих событиях во внутренней политике Украины. Это пример действий, не достигающих уровня классической агрессии, целью которых является подрыв общественного доверия, разжигание напряженности и использование людей, спасающихся от войны, в качестве инструмента российской операции влияния", – сообщили в Агентстве внутренней безопасности Польши.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявляет, что Россия может готовить инсценированную провокацию "под чужим флагом", чтобы оправдать дальнейшее обострение и новые агрессивные действия.

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