В случае мобилизации Россия столкнётся с теми же проблемами, что и Украина, – Рёпке

В частности, обострится проблема с мотивацией бойцов.

В ближайшее время война в Украине может каким-то образом измениться – либо путем замораживания конфликта или прекращения огня, либо объявлением мобилизации в РФ. Об этом сообщил Юлиан Рёпке – военный аналитик, главный редактор немецкого издания Bild, в интервью"Настоящее время" со ссылкой на российских военных блогеров.

Он отметил, что в прошлом году в РФ качественно работала схема набора контрактников, благодаря которой удалось набрать 409 тысяч военнослужащих. Однако в этом году ситуация изменилась – РФ не набирает такое количество через рекрутинг. И это может заставить её изменить тактику.

По мнению аналитика, РФ может повторить украинский подход, попытавшись нарастить использование БПЛА. И это может помочь ей на поле боя. Однако если это не сработает – РФ может мобилизовать от 250 до 500 тысяч россиян. В то же время он отмечает, что этот процесс будет небыстрым – для отправки этих сил на фронт может потребоваться около 6 месяцев. А мотивация этих солдат, по мнению эксперта, может быть даже ниже, чем во время первой волны мобилизации в 2022 году.

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"Она также будет ниже, чем у заключённых, которые воевали, полагая, что сражаются за свою жизнь или свободу. Это была ложь со стороны российского Министерства обороны, но они верили в это.

Принудительно мобилизованные будут иметь и меньшую мотивацию, чем у военнослужащих по контракту, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около четырех тысяч евро в месяц. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми сейчас сталкивается Украина", – отметил Рёпке.

Аналитик подчеркивает, что Украина по-прежнему сталкивается с нехваткой военнослужащих. Однако и у россиян она возникает все чаще. На этом фоне РФ уже не проводит крупных наступлений, как это было, например, в Угледаре. И если раньше Россия одновременно отправляла на штурмы сотни бойцов, то сейчас речь идет лишь о небольших группах от 2 до 5 человек.

"Думаю, за последние шесть месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть во время атаки на определенный участок, составлял примерно десять военнослужащих. И ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери", – добавил Рёпке.

Мобилизация в России: важные новости

Ранее ряд источников сообщал, что РФ готовит мобилизацию после завершения выборов осенью этого года. В частности, Центр противодействия дезинформации отмечал, что Москва может планировать набрать от 500 тысяч человек. По словам главы ЦПД, первых мобилизованных РФ может отправлять на фронт уже в первые недели.

Командир и основатель Российского добровольческого корпуса Денис Капустин отмечал, что на фоне информации о вероятной мобилизации в РФ усиливается напряженность в обществе. По его мнению, на этот раз мобилизация может затронуть, в частности, и крупные города.

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