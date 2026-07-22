Этот хит 1986 года считается одним из лучших треков для отдыха

Композиция "Sweet Freedom" не теряет своей актуальности даже спустя 40 лет.

Хит американского певца Майкла Макдональда под названием "Sweet Freedom" вошел в список лучших яхт-рок-песен 1980-х годов.

Слушатели радио SiriusXM признали этот трек 1986 года одним из самых популярных для прослушивания во время летнего отдыха.

"Душевная манера исполнения Макдональда и глянцевый продюсинг песни делают её незабываемым фаворитом. "Sweet Freedom" обладает плавной, лёгкой эстетикой яхт-вайб", – отмечают критики.

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К слову, текст композиции написал Род Темпертон, который также был автором песен "Thriller" и "Rock With You" Майкла Джексона. Именно "Sweet Freedom" принесла Макдональду популярность и остается одним из самых знаковых треков в его сольной карьере.

Хит "Sweet Freedom" – что важно знать

Кстати, эта композиция стала саундтреком к комедии "Running Scared" ("Беги и не оглядывайся"). А еще она была номинирована на "Грэмми" и заняла 7-е место в музыкальном чарте Billboard Hot 100. "Sweet Freedom" продержалась там 20 недель и до сих пор не теряет своей популярности.

Напомним, ранее УНИАН писал о том, что трек о любви стал настоящим хитом всех времен.

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