В США хотят запретить телефонные звонки в самолетах: почему бортпроводники поддержали идею

В первую очередь речь идет о безопасности.

В прошлом месеце в Палату представителей США был внесен законопроект, призванный сделать незаконными телефонные или видеозвонки в воздухе – на фоне того, как эта проблема становится все более актуальной по мере расширения доступа к Wi-Fi в небе.

Бывшие бортпроводники говорят, что разговоры по телефону в самолете уже противоречат правилам некоторых авиакомпаний, но принятие закона защитит как пассажиров, так и экипаж, пишет Business Insider.

"Это ненормальная ситуация. Если вы находитесь плечом к плечу с кем-то и вынуждены говорить громко, вы действительно мешаете другим пассажирам вокруг вас", – заявила в интервью изданию бывшая бортпроводница и руководитель службы обслуживания пассажиров в Virgin Atlantic Элли Мерфи.

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Она поясняет, что в первую очередь речь идет не о манерах, а безопасности, ведь громкие разговоры пассажиров по телефону или видеозвонки могут отвлекать персонал авиакомпании от работы, особенно если другие пассажиры жалуются экипажу на "говорунов", а также затруднять восприятие объявлений экипажа другими пассажирами.

Авторы материала напоминают, что в 2018 году американский Конгресс уже проголосовал за то, чтобы обязать Федеральное управление гражданской авиации (FAA) запретить телефонные звонки на борту самолетов, но не установил крайний срок, а потому запрет так и не был введен в действие. Новый закон о "тихом небе", внесенный демократами Грегом Стэнтоном и Хиллари Шолтен, а также республиканцами Риком Кроуфордом и Робом Бреснаханом, обяжет FAA окончательно утвердить запрет в течение 180 дней.

Сейчас же авиакомпании мира регулируют вопрос на свое усмотрение – американские United, American и Southwest полностью запрещают телефонные звонки во время полета, тогда как British Airways наоборот пообещала разрешить телефонные и видеозвонки на самолетах с Wi-Fi Starlink. Virgin Atlantic также разрешает телефонные звонки на своих рейсах, оборудованных Starlink, но и просит, чтобы они были короткими, и не разрешает видеозвонки.

В свою очередь бывший бортпроводник и эксперт в сфере туризма Бобби Лори отмечает, что такие непоследовательные или неоднозначные правила могут сбивать с толку пассажиров и затруднять их соблюдение бортпроводниками, что в итоге может приводить к конфликтам на борту.

Тем временем, президент некоммерческой организации по защите прав авиапассажиров FlyerRights Пол Хадсон также выссказалася в поддержку запрета на телефонные звонки в полете, но при этом добавил, что можно было бы предусмотреть оборудование специальных зон для разговоров. При этом услугу можно было бы сделать платной, считает он.

"Это удовлетворило бы потребности людей, которые хотят вести дела или решать семейные проблемы, особенно во время длительных перелетов, а также защитило бы пассажиров", – сказал он, отметив, что, например, в поездах Amtrak есть как "тихие" вагоны, так и вагоны, где разрешены звонки.

Поддержала идею и бывшая бортпроводница и эксперт по этикету Жаклин Уитмор.

"Вы сидите на расстоянии вытянутой руки от своего соседа по креслу, поэтому он слышит каждое ваше слово. Никто не хочет слышать ваш разговор", – пояснила она.

Мобильная связь в самолетах

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, большинство пассажирских авиакомпаний обязывают пассажиров на время полета переводить свои телефоны в "режим полета", посколько одновременной подключение нескольких пассажиров могут вызывать помехи со связью у пилотов, таким образом подвергая риску весь самолет.

Однако в течение последних двух-трех лет авиакомпании мира постепенно начинают устанавливать терминалы Starlink, давая возможность пассажирам подключаться во время полета к Wi-Fi. Причем речь идет не только о крупных авиакомпаниях, но и лоукостерах.

На этом фоне в самолетах уже начали возникать конфликты из-за пассажиров, громко разговаривающих по связи во время полета. Еще больше ссор провоцируют пассажиры, слущающие музыку или смотрящие видео на полную громкость без наушников. Дошло до того, что некоторые авиакомпании уже начали запрещать такое поведение.

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