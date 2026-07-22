Рассказываем, каким был образ жизни в 1970-х годах, и как он помогал людям справляться со стрессом.

Многие с ностальгией вспоминают 70-е и 80-е и считают, что тогда люди были счастливее. Возможно, секрет не только в самой эпохе, но и в простых привычках, которые помогали меньше нервничать и чаще радоваться обычным вещам.

Миллениалы, заставшие конец 80-х, наверняка помнят многие из них с детства.

Ранее мы рассказывали, что люди, родившиеся в 70-80-х годах, умеют то, чему не научат в современной школе.

Видео дня

Каким был образ жизни в 1970-х годах и 1980-х

Сегодня многие задаются вопросом, в чем особенность миллениалов. Ответ отчасти кроется в том, как жили люди в 70-х и 80-х годах, когда было проще находить время для работы, отдыха и общения, пишет издание Your Tango. Некоторые вещи из того времени вполне можно вернуть в свою жизнь, чтобы меньше нервничать и чувствовать себя спокойнее.

Не брать работу домой

В 70-х и 80-х после окончания рабочего дня люди оставляли работу на работе. Не было поздних рабочих писем, бесконечных сообщений в корпоративных чатах и звонков по вечерам.

Сегодня психологи считают, что четкое разделение работы и личной жизни помогает предотвратить эмоциональное выгорание. Даже простое отключение рабочих уведомлений после окончания рабочего дня способно заметно снизить уровень стресса. Неудивительно, что многие миллениалы сегодня сознательно стараются не отвечать на рабочие сообщения в свободное время.

Общаться с соседями

Когда-то соседи хорошо знали друг друга, а разговоры на крыльце или во дворе были обычным делом. Пока дети играли на улице, взрослые общались, делились новостями и просто проводили время вместе.

Такие простые беседы создавали ощущение настоящего сообщества и помогали людям чувствовать себя менее одинокими. Сегодня, когда общение все чаще происходит через экран телефона, короткий разговор с человеком рядом может оказаться гораздо полезнее, чем кажется.

Проводить больше времени на улице

Свободное время чаще проводили на свежем воздухе, но не ради подсчета шагов или спортивных достижений. Работали в саду, мыли машину, гуляли или просто наслаждались хорошей погодой.

Такие моменты помогали отвлечься от повседневных забот, расслабиться и немного замедлить ритм жизни. Именно поэтому прогулки на свежем воздухе до сих пор считаются одним из самых простых способов снизить стресс.

Иногда позволять себе скучать

В те годы скука была совершенно нормальной частью жизни. Не существовало смартфонов, которые заполняли бы каждую свободную минуту.

Хотя скуку принято считать чем-то неприятным, психологи отмечают, что она помогает мозгу восстановиться, развивает воображение и способствует поиску новых идей. Иногда полезно просто посидеть в тишине, не отвлекаясь на экран телефона.

Заниматься хобби просто ради удовольствия

Большинство людей выбирали увлечения потому, что они приносили радость. Никто не думал о лайках, подписчиках или возможности заработать на своем хобби.

Такой подход позволял получать удовольствие от самого процесса без лишнего давления. Не каждое занятие должно быть продуктивным - иногда достаточно того, что оно делает человека счастливее.

Ужинать вместе без отвлекающих факторов

Вечером семья часто собиралась за одним столом, обсуждала события дня и строила планы.

Даже если телевизор был включен, телефонов на столе не было. Такие спокойные разговоры помогали почувствовать связь с близкими и завершить день без лишней суеты.

Иногда быть недоступным

До появления мобильных телефонов люди не были на связи круглые сутки. Если человека не было дома, ему просто оставляли сообщение и перезванивали позже.

Сегодня многие испытывают стресс из-за ожидания, что отвечать на сообщения нужно немедленно. Однако постоянная доступность только усиливает эмоциональное напряжение.

Иногда стоит сознательно отложить телефон, не проверять уведомления и позволить себе несколько часов без переписки. Такая небольшая пауза помогает восстановить силы, выдохнуть и почувствовать себя спокойнее.

Вас также могут заинтересовать новости: