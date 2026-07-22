В Украине готовят повышение тарифов на коммунальные услуги: что предполагает меморандум с МВФ

Возврат к полностью рыночному ценообразованию станет возможным только после окончания войны.

Власти Украины планируют постепенно повышать тарифы на коммунальные услуги для населения. Эти намерения закреплены в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике Международного валютного фонда.

В документе отмечается, что для восстановления финансовой устойчивости энергетического сектора и сокращения скрытых бюджетных расходов необходимо постепенно повысить тарифы на газ, электроэнергию и отопление для населения до экономически обоснованного уровня. При этом власти обязуются обеспечить адресную поддержку уязвимых домохозяйств через систему жилищных субсидий. Возвращение к полностью рыночному ценообразованию, как отмечает МВФ, станет возможным только после завершения войны.

Для этого правительство должно подготовить "дорожную карту" постепенной либерализации рынков газа и электроэнергии. Согласно меморандуму, до конца июля 2026 года Министерство энергетики должно разработать проект такой "дорожной карты", а до конца декабря 2026 года правительство должно её утвердить. После её утверждения планируется поэтапная корректировка тарифов на электроэнергию для финансирования восстановления и ремонта энергетической инфраструктуры. Эти повышения могут начаться при необходимости, с учётом развития военных действий.

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Также Украина взяла на себя обязательство подготовить законодательные изменения, которые позволят отменить действующий мораторий на повышение тарифов на газ, тепло и горячую воду. После этого правительство намерено постепенно повышать цены на газ для населения, одновременно пересмотрев систему субсидий, чтобы смягчить последствия для малообеспеченных семей. Кроме того, до конца февраля 2027 года правительство должно оценить бюджетные и социальные последствия возможной корректировки тарифов для получателей субсидий и подготовить соответствующие сценарии поддержки населения.

В то же время конкретные даты повышения тарифов в меморандуме не указаны. Документ определяет лишь направление реформы и обязательства Украины по постепенному переходу к рыночному ценообразованию с социальной защитой наиболее уязвимых потребителей.

Программа МВФ для Украины – последние новости

В июне сообщалось, что Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала относительно первого пересмотра программы расширенного финансирования.

21 июля Совет Международного валютного фонда завершил обзор механизма финансирования Украины, что позволяет выделить новый кредитный транш в размере 690 миллионов долларов. В результате общий объем выплат по программе составляет около 2,2 миллиарда долларов.

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