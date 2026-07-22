Украина изменила ход войны, но для закрепления успеха необходимы три условия, - Atlantic Council

Американская делегация побывала в Украине и сделала свои выводы.

Украина перехватила инициативу на поле боя, наносит всё более сокрушительные удары по России и демонстрирует превосходство в сфере беспилотников. В то же время, чтобы закрепить успехи, Киеву срочно нужны ракеты-перехватчики для Patriot, более жесткий контроль за санкциями и дальнейшая разведывательная поддержка со стороны США.

Такие выводы на страницах Atlantic Council озвучила внештатная старшая научная сотрудница Евразийского центра Атлантического совета и бывшая помощница Конгресса Лесли Шедд после поездки в Украину вместе с американским конгрессменом Майклом Макколом.

Когда американская делегация посещала десантно-штурмовую бригаду вблизи линии фронта, украинские военные сообщили, что только на их участке за последние шесть месяцев удалось вернуть под контроль около 500 квадратных километров территории. Они также продемонстрировали современные беспилотники, в частности многоразовый дрон Vampire, способный перевозить до четырех полезных грузов и совершать до двадцати полетов в день.

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В Киеве американская делегация встретилась с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, уполномоченным президента Украины по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком и тогдашним заместителем командующего Воздушными силами Павлом Елизаровым.

Дефицит ракет для Patriot

Украинская сторона поблагодарила США за разведывательную поддержку и положительно оценила решение президента Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot.

Однако, как подчеркнула автор, проблема заключается в том, что Украина уже сейчас испытывает острую нехватку ракет Patriot. Именно эти системы остаются единственными, способными стабильно перехватывать российские баллистические ракеты. Из-за этого Россия активно использует их для ударов по Киеву, а сирены нередко срабатывают уже после взрывов.

"Даже имея лицензию на производство ракет Patriot, Украине понадобится время, чтобы построить объекты и перехватчики... Европейские страны, такие как Греция, у которых есть ракеты Patriot, срок службы которых подходит к концу, должны быстро продать их Украине", – заявила Шедд.

Развитие украинских беспилотных технологий

Особое внимание автор уделяет развитию украинских беспилотных технологий. Она утверждает, что Украина научилась массово производить дешевые и эффективные дроны, которые могут обходить российские системы радиоэлектронной борьбы и быстро модернизируются в соответствии с новыми угрозами. По словам военных, хотя российских солдат на фронте примерно в семь раз больше, их потери убитыми и ранеными в шесть раз превышают украинские.

Во время посещения одного из центров управления беспилотниками делегации рассказали об операциях, в ходе которых относительно недорогие украинские дроны уничтожали российскую технику на миллиарды долларов без потерь среди украинских военных. Также Украина уже создает дешевые дроны-перехватчики, способные сбивать "Шахеды" примерно за тысячу долларов за единицу, тогда как США используют для этого значительно более дорогие ракеты.

Эффективность санкций

Еще одним важным вопросом, о котором говорится в статье, является эффективность санкций. Как рассказал делегации уполномоченный по вопросам санкционной политики Власюка, в российском оружии до сих пор широко используются американские и европейские электронные компоненты. Автор отметила, что усиление контроля за поставками таких технологий могло бы существенно ослабить российский оборонно-промышленный комплекс.

"Нидерланды смогли эффективно исключить свои технологии из российского оружия благодаря сочетанию соблюдения требований и сосредоточения внимания на конечных пользователях. Если бы Соединенные Штаты и их союзники повторили то, что удалось сделать Нидерландам, это могло бы подорвать оборонную промышленную базу России", – отметила Шедд.

Подводя итоги поездки, она пишет, что сегодня Украине нужны три ключевых вещи: немедленная поставка ракет для Patriot, более жесткий контроль за выполнением санкций и сохранение американской разведывательной поддержки.

В свою очередь, по её словам, Украина готова быть ценным партнёром, ведь она уже стала крупнейшим в мире полигоном по разработке современных и недорогих военных технологий, опыт которого могут использовать США и их союзники.

Украине нужны ракеты для систем Patriot

Как сообщал ранее УНИАН, по данным президента Зеленского, Украине на зиму требуется не менее 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot с целью отражения российских баллистических ракет. Недавно глава государства призвал лидеров других стран сосредоточиться на поддержке Украины ракетами для ПВО, мотивируя это тем, что это ежедневная необходимость.

8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что США могут предоставить Украине право на производство перехватчиков для Patriot. По его мнению, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за 2–3 месяца.

В то же время западные аналитики рассказали изданию France 24, что история с лицензией на производство перехватчиков для системы "Патриот" может затянуться еще на много лет. Мол, даже если Киев получит соответствующее разрешение, собственные ракеты появятся значительно позже, тогда как потребность в них критическая уже сегодня.

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