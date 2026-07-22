Кличко поблагодарил Сырского за службу и рассказал о совместной работе во время обороны Киева

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о совместной работе с Александром Сырским во время обороны Киева и поблагодарил генерала за службу. Об этом он написал в своем Telegram-канале после сообщений об отставке главнокомандующего ВСУ.

"Хочу поблагодарить генерала Александра Сырского. Мы ближе познакомились в феврале 2022-го во время обороны Киева. Когда нужно было оперативно принимать сложные решения, когда враг стоял возле столицы, почти окружив ее. Мало кто представляет, как тогда все происходило, что и как делали, чтоб не потерять сердце страны. А ситуация была на грани…", – написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что за организацию обороны Киева Сырский получил звание Героя Украины, а громада столицы присвоила ему звание "Почетный гражданин Киева".

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Кличко подчеркнул, что Александру Сырскому пришлось брать на себя ответственность в сложной ситуации.

"Можно высказывать претензии, критику, но боевому генералу это могут делать, наверное, только военные. Которые понимают суть процессов и ситуацию на поле боя. Потому что Сырский выполнял свой долг без телекамер, интервью, сообщений в соцсетях. Трудный долг в ситуации, в которой ему приходилось работать. Спасибо, генерал! За сотрудничество, за профессионализм!" – написал Кличко.

Он также пожелал новому главнокомандующему ВСУ преодолеть вызовы новой большой ответственности. И заверил, что громада столицы продолжит оказывать помощь Вооруженным силам Украины.

Вчера стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ.

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