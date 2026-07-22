У каждого человека, согласно законам кармы, есть свой жизненный путь.

Люди, которые верят в эзотерику, как правило, полагаются на кармические законы Вселенной. Они верят, что душа сама выбрала конкретное воплощение для конкретной цели. Человек должен этот жизненный урок выполнить, и дата рождения поможет выяснить, какие задачи именно у вас.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Какой ваш главный жизненный урок - нумерология подскажет

Для того, чтобы понять, с какой миссией вы пришли на Землю, чему стоит научиться, и как следует жить, обратите внимание на число вашего рождения. Согласно данным сайта Times of India, этого достаточно, чтобы узнать свое предназначение.

Число рождения 1, 10, 19, 28

Ваша управляющая планета - Солнце, и главный урок - научиться быть спокойнее. Солнечная энергия - это всегда про эго и уверенность в себе. Люди, которыми управляет небесное светило, очень целеустремленные и активные. Им нужно умерить свой пыл и обуздать эгоизм, научиться быть лидерами, проявляя смиренность, а не напор и агрессию.

Число рождения 2, 11, 20, 29

Людьми, которые родились в эти даты, управляет Луна, и им необходимо быть терпимее. Луна символизирует эмоции и чувства, интуицию и проницательность. Вы можете слишком много ощущать, из-за этого сами себя раните. Вам стоит проявить терпение, такт и выдержку, тогда в жизни все наладится.

Число рождения 3, 12, 21, 30

Именинниками этих дат правит Юпитер, и им нужно научиться проявлять себя в социуме. Следует стать более выразительными и яркими, больше общаться с людьми и заводить новые знакомства, не бояться заявлять о себе, своих проектах и хобби. Если окружающие будут видеть в вас потенциал, они помогут изменить вашу жизнь.

Число рождения 4, 13, 22, 31

Вами правит планета Раху, и главная задача - построить крепкий фундамент в жизни. Нужно научиться быть более дисциплинированными и трудолюбивыми, усердно работать и идти к своей цели, не опуская руки. Только так, благодаря внутреннему стержню, получится добиться желаемого.

Число рождения 5, 14, 23

Правящая планета именинников этих дат - Меркурий. Таким людям нужно научиться находить баланс между работой и личной жизнью, физическим и духовным телом - между любыми контрастными вещами. Свобода, которой обладают рожденные 5, 14 и 23 числа, нужна, но использовать ее лучше с умом.

Число рождения 6, 15, 24

Такими людьми правит Венера, и их главный урок - безусловная любовь. Они умеют дарить тепло и заботу, окружая близких любовью. Важно научиться уделять время и себе тоже, не забывая о собственных потребностях, и понять, что показать свое отношение людям можно без ущерба для себя.

Число рождения 7, 16, 25

Планета-управитель - Кету, главный урок - доверять интуиции. У рожденных 7, 16, 25 числа очень сильно развито "шестое чувство", и им следует научиться прислушиваться к своему внутреннему голосу. Им даже можно заниматься медитацией и другими подобными практиками, чтобы прислушаться к себе и следовать наставлениям внутреннего голоса.

Число рождения 8, 17, 26

Именинниками этих дат управляет Сатурн, и это значит, что им нужно научиться быть ответственными. Планета символизирует карму и справедливость, а значит главный урок - никому не причинять зла и всегда жить по совести, даже если это кажется трудным.

Число рождения 9, 18, 27

Планета-управитель - Марс, главный урок - сострадание. Людьми, рожденными в эти даты, управляет планета с очень "агрессивной" энергетикой, которая передается человеку. Поэтому важно уметь следить за своими эмоциями, никого не обижать и научиться сострадать людям.

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