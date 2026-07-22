Крупнейшая змея Европы продвигается на север: ее уже видят в Германии

Эксперты отмечают рост числа нетипичных для страны рептилий.

В Германии фиксируется появление новых видов змей, которые ранее обитали исключительно на юге Европы, сообщает Zielona Interia со ссылкой на руководителя мюнхенского приюта для рептилий Маркуса Бауэра.

Речь идет, в частности, о четырехполосом полозе – одной из крупнейших змей Европы.

По словам Бауэра, только за последние пять лет в южной Баварии было зарегистрировано 15 особей этого вида. Естественный ареал обитания четырехполосого полоза – Италия, Греция, Болгария, Словения и Балканы, поэтому ее появление так далеко на севере – явление новое.

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Четырехполосый полоз может вырастать до 2,5 метра, а на теле у нее четыре характерные черные полосы, от которых и происходит ее название. Змея не ядовита и не представляет угрозы для человека.

Как пояснили специалисты, причиной миграции является изменение климата и уничтожение естественных сред обитания пресмыкающихся на юге. Иногда змеи попадают в новые регионы и "на попутках" – застревая где-то в ходовой части грузовиков во время перевозки товаров.

Помимо четырехполосого полоза, в Германии также заметили желтопузиков – совсем небольших змей (до 85 см), которых раньше в стране не было. Они любят воду, держатся возле рек и озер, а питаются мышами, птицами и земноводными. В природных условиях этот вид обитает в Северной Африке и на Пиренейском полуострове, однако кое-где уже стал инвазивным – например, на Мальорке он угрожает местным лягушкам.

Несмотря на появление новых "жильцов", специалист успокаивает: серьезной угрозы для немецкой природы они не представляют – еды хватает, а сами змеи в этом плане неприхотливы. При этом змеи в целом остаются в Германии редкими и охраняемыми животными.

В настоящее время в Германии на постоянной основе обитает семь видов змей: гадюка обыкновенная, гадюка носатая, уж водяной, полоз эскулапов, медянка обыкновенная, уж обыкновенный и уж западный.

Домашних ящериц выпустили на волю

Напомним, что инвазивные рептилии представляют проблему на другом континенте. Во Флориде за последние два десятилетия широко распространились аргентинские черно-белые тегу – эти ящерицы попали туда как экзотические домашние животные, но часть из них сбежала или была выпущена на волю. Взрослые особи могут вырастать более чем на четыре фута в длину и разрушают гнезда диких птиц, черепах и даже аллигаторов, поедая их яйца.

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