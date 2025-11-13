Неспособность немецкого правительства профинансировать потребности Украины привела к развалу коалиции.

Правительство Олафа Шольца в Германии развалилось в конце прошлого года из-за вопроса помощи Украине. Об этом в интервью Die Zeit заявил сам бывший канцлер.

"Не следует забывать: я распустил предыдущее правительство, потому что не было достигнуто соглашение о примерно 15 миллиардах евро для финансирования дополнительных мер для Украины и украинцев в Германии", - заявил он, отвечая на один из вопросов.

Как отметил Шольц, камнем преткновения было снятие так называемого "бюджетного тормоза" - законодательного ограничения на дефицит бюджета в Германии. В конце концов этот "тормоз" ослабили, но уже после того, как правительство Шольца развалилось.

Он отметил, что если бы не это, нынешнему правительству Мерца тоже пришлось бы либо пойти на сокращение расходов на внутренние нужды Германии, либо воздержаться от наращивания военной поддержки Украины.

Правительство Шольца: что надо знать

Олаф Шольц стал федеральным канцлером Германии 8 декабря 2021 года. Формально он находился у власти до 25 марта 2025 года, а затем до 6 мая 2025 года временно исполнял обязанности главы правительства в переходный период после роспуска коалиции. Таким образом, правительство Шольца продержалось три года и три месяца, а не полный четырехлетний срок, как это обычно происходит в Германии.

Период правления Шольца сопровождался серьезными трудностями. Экономический рост Германии замедлился из-за энергетического кризиса, повышения цен и последствий войны в Украине. Коалиция из трех партий оказалась внутренне неустойчивой. Постоянные внутренние споры по вопросам климатической, налоговой и промышленной политики в конце концов привели к выходу одной партии из правительства в ноябре 2024 года. Это фактически лишило кабинет парламентского большинства и обусловило досрочное завершение его полномочий.

