У Трампа объявили об отмене части санкций против Беларуси

Ограничения обещают отменить в ближайшее время.

Соединенные Штаты Америки снимают часть санкций против Беларуси. Об этом объявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул во время визита в Минск.

В частности, ограничения будут сняты с нескольких беларуских банков и предприятий, производящих калийные удобрения. Соответствующие слова Коула после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко приводит "Пул Первого".

Представитель президента США заявил, что Вашингтон снимет санкции с Министерства финансов Беларуси, Банка развития Беларуси и "Белинвестбанка". Также планируется исключить из санкционного списка предприятия "Белорусская калийная компания" и "Белорускалий". Они являются ведущими производителями калийных удобрений.

По словам Коула, отмена санкций произойдет в ближайшее время.

США ослабляют санкции и против России

Ранее Минфин США ослабил санкции против страны-агрессора России. 13 марта стало известно, что Вашингтон временно снял запрет на продажу российской нефти и нефтепродуктов. Произошло это на фоне блокирования Ормузского пролива Ираном.

Комментируя это решение, представитель правительства Великобритании подчеркнул, что Лондон не пойдет на такой шаг. По словам Майкла Шенкса, нельзя допустить, чтобы Кремль рассматривал это как возможность инвестировать в свою военную машину.

Вас также могут заинтересовать новости: