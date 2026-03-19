Лукашенко помиловал 250 политзаключенных после визита специального представителя Трампа

В пресс-службе президента Беларуси сообщили изданию, что это решение он принял "исходя из принципа гуманизма".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 250 человек, осужденных за "преступления экстремистской направленности", сообщает БелТА.

"Президент принял решение о помиловании ряда лиц, осужденных за преступления экстремистской направленности. Прежде всего глава государства традиционно руководствовался принципом гуманизма. И, конечно же, учитывал обращения, поступившие от матерей, жен и близких осужденных", – указывается в заявлении.

К слову, это произошло на фоне прибытия в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Джона Коула. По словам американских чиновников, Вашингтон надеется в какой-то мере отдалить Лукашенко от российского диктатора Владимира Путина.

По итогам встречи Коул сообщил о решении США снять санкции с нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения.

Отмечается, что Вашингтон хочет освободить из тюрем более тысячи человек. Предыдущие переговоры привели к тому, что в Беларуси было освобождено более ста политзаключенных, США в свою очередь частично сняли санкции с страны.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не наносила удары по объектам в Беларуси, ведь с этой территории 24 февраля 2022 года вторглись российские войска. Более того, Зеленский рассказал, что Лукашенко предлагал ему нанести удар по Мозырю, где находится нефтеперерабатывающий завод. Президент Украины отметил, что этот вопрос обсуждался и многие хотели ответить Беларуси за помощь российской армии. Однако, по словам Зеленского, было решено, что кремлевский диктатор Владимир Путин только этого и ждал. Не исключено, что в таком случае белорусские войска могли бы зайти на территорию Украины.

Также мы писали, что Лукашенко анонсировал создание собственных производственных мощностей для выпуска боеприпасов. В частности, Беларусь собирается производить 152-мм артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня типа "Град", а также выстрелы для гранатометов. Самопровозглашенный президент Беларуси заявил, что в войне против Украины ключевую роль и в дальнейшем играют "обычные" средства поражения, в частности, артиллерия, а расход боеприпасов остается чрезвычайно высоким. Лукашенко добавил, что это и стало основанием для решения наладить собственное производство.

