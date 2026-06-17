'Украина в обмен на Иран': в Politico рассказали о договоренностях Трампа с лидерами G7

Положительный результат саммита, состоявшегося во вторник, в значительной степени был связан с усилиями лидеров G7 завоевать расположение президента США.

Лидеры "Большой семерки" прибыли в Эвиан-ле-Бен, готовясь к острому конфликту с президентом США Дональдом Трампом по поводу Ирана и войны в Украине, сообщает Politico.

По словам двух высокопоставленных дипломатов ЕС, после первого полного дня переговоров в рамках "Большой семерки" они оказались неожиданно оптимистичны в отношении своих отношений с Белым домом – и несколько менее обеспокоенными тем, не сойдет ли с рельсов решающий саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Турции.

Издание пояснило, что этому способствуют очевидная готовность Трампа усилить давление на президента России Владимира Путина с целью прекращения войны против Украины, а также его потребность в помощи союзников для стабилизации рамочного соглашения о прекращении огня с Ираном.

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По мнению издания, начинают вырисовываться очертания соглашения, по которому Трамп поддержит Европу в вопросе Украины в обмен на европейскую помощь в обеспечении безопасности Ормузского пролива – главного морского пути, закрытие которого во время войны с Ираном привело к стремительному росту цен на энергоносители.

"Обсуждения, которые мы провели между собой и с президентом США – как во время официальных встреч, так и в ходе неформальных бесед на полях мероприятий – вселяют в меня определенный оптимизм", – поделился с журналистами во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц.

Хотя дипломаты предостерегали от чрезмерного оптимизма, напоминая, что Трамп ранее уже менял свою позицию после проукраинских заявлений, они также разделили оценку немецкого лидера относительно трансатлантических отношений, несмотря на отдельные разногласия Трампа со многими лидерами стран G7.

Издание сообщило, что днём ранее глава Белого дома вызвал волну беспокойства, заявив, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном позволит ему вновь сосредоточить внимание на мирном соглашении между Россией и Украиной.

В статье говорится, что опасения, что президент США может свести на нет многомесячные усилия союзников Украины по усилению давления на Москву, усугубили напряженность, связанную с войной в Иране – которую широко критиковали лидеры ЕС, в частности Мерц, – а также отдельные споры с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Тот факт, что в воскресенье Трамп провёл почти часовой телефонный разговор с Путиным, усилил эти опасения, намекнув на то, что он может вновь начать давить на Украину, чтобы та уступила территории и согласилась на невыгодную сделку", – поясняется в публикации.

Однако Трамп не выглядел настроенным на несколько раундов споров с коллегами-лидерами мира. Президент США застал участников саммита врасплох, объявив после 70-минутной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими лидерами, что США вновь введут санкции против нефтяного сектора России.

"Россия должна пойти на сделку", – заявил президент США.

Но, по данным издания, инициатива в отношении Украины имеет свою цену. По словам двух высокопоставленных дипломатов, следивших за переговорами лидеров, Трамп настаивал на том, чтобы его коллеги из "Большой семерки" поддержали его соглашение с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент Джей-Ди Венс прибудет в Женеву для окончательного согласования соглашения о прекращении огня с Тегераном.

"Ему (Трампу, – прим. ред.) понадобятся ресурсы его союзников из "Большой семерки" и других стран… чтобы очистить Ормузский пролив от мин. Взамен должна быть определённая уступка в отношении Украины. Существуют очень сильные ожидания, что он поддержит Украину. Именно это он и сказал лидерам", – рассказал изданию один из дипломатов.

Как отмечает издание, в ответ лидеры "Большой семерки" дали понять, что готовы помочь – при определенных условиях.

Несмотря на транзакционный характер очевидного обмена "Украина в обмен на Иран", положительный результат вторничного саммита в значительной степени был связан с усилиями лидеров G7 завоевать расположение президента США.

Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский также пришел подготовленным.

Один из двух высокопоставленных дипломатов ЕС рассказал изданию, что, обращаясь к верующим членам окружения Трампа, Зеленский показал лидерам, сидевшим за столом G7, изображение горящего собора, пораженного российским беспилотником.

Встреча Зеленского и Трампа: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что за почти четыре месяца президент Украины Владимир Зеленский встретился "лицом к лицу" с главой Белого дома в кулуарах саммита лидеров стран "Большой семерки" во французском Эвиане. Как отмечает The Kyiv Independent, Киев стремится возобновить мирные переговоры с Москвой, которые зашли в тупик. На опубликованных Зеленским фото видно, что на встрече присутствовали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров и государственный секретарь США Марко Рубио. Зеленский подчеркнул, что "всегда важно координировать позиции".

Также мы писали, что Трамп заявил, что у него состоялась "очень хорошая встреча" с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время глава Белого дома подчеркнул, что Украина и Россия продолжают боевые действия и теряют солдат. Он считает, что это "бессмысленно" и "собирается делать все, что сможет", чтобы положить конец войне в Украине. При этом Трамп добавил, что война в Украине не влияет на США, кроме того, что они продают оружие.

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