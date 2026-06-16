Трамп заявил о 'хорошей' встрече с Зеленским и призвал Россию заключить соглашение

По словам президента США, Украина и Россия ежемесячно теряют много солдат.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вновь обращается к большим потерям, которые несут Украина и Россия в войне. Он призвал Россию пойти на заключение мирного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Трамп сказал во время встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани во французском Эвиане.

Глава Белого дома отметил, что у него состоялась "очень хорошая встреча" с президентом Украины Владимиром Зеленским, но сегодня позже у него будет с ним еще одна встреча. По словам президента США, Украина и Россия продолжают боевые действия и теряют солдат.

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"Россия должна заключить соглашение. Россия потеряла огромное количество людей, как и Украина. В прошлом месяце они потеряли 35 тысяч солдат в общей сложности. Подумайте об этом. Это происходит каждый месяц", – подчеркнул Трамп.

По его словам, в среднем потери составляют 25 тысяч человек, преимущественно солдат.

"Это безумие, что там происходит", – сказал Трамп и напомнил, что урегулировал 8 войн.

Также он добавил, что между президентами Украины и России "много неприязни".

Саммит G7

Как сообщал УНИАН, во французском Эвиане проходит встреча лидеров стран "Большой семерки". Туда пригласили президента Украины для участия в специальной сессии, посвященной обсуждению войны России против Украины.

По данным Reuters, на саммите G7 лидеры Европы предупредят президента США Дональда Трампа, что поверхностное временное соглашение с Ираном может привести к закреплению ядерной программы и программы баллистических ракет Тегерана, а также призовут его пересмотреть свою стратегию в отношении Украины.

15 июня Зеленский сообщил, что вместе с Трампом предлагают инициатору войны Владимиру Путину встретиться в Соединенных Штатах.

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