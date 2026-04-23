Россия угрожает ударами по странам Европы, которые примут стратегическую авиацию Франции

В России считают, что размещение французских ядерных бомбардировщиков в других странах представляет собой стратегическую угрозу для нее.

В России заявили, что любые страны Европы, которые согласятся на размещение на своей территории стратегических бомбардировщиков Франции, станут мишенью для ударов со стороны РФ в случае конфликта. Соответствующее заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает Reuters.

Несколько недель назад президент Франции Эммануэль Макрон объявил о планах расширения ядерного арсенала страны и отметил, что Париж может разрешить партнерам размещать на своей территории французские самолеты, способные нести ядерное оружие. Такие договоренности Франция обсуждала с Великобританией, Германией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией.

В России же считают, что это представляет стратегическую угрозу для нее и является частью "неконтролируемого наращивания" ядерного потенциала НАТО.

"Очевидно, что наши военные будут вынуждены уделять пристальное внимание этому вопросу в контексте обновления перечня приоритетных целей на случай крупного конфликта. В результате, вместо заявленного Францией усиления обороны своих союзников – которым, кстати, она не предоставляет никаких надежных гарантий – безопасность этих стран на самом деле ослабляется", – заявил Грушко.

Агентство отмечает, что в феврале истек срок действия договора, который ограничивал размер стратегических ядерных арсеналов России и США. По словам заместителя главы российского МИД, любой диалог по ядерному оружию в будущем должен охватывать совокупные возможности НАТО. То есть речь идет об арсеналах США, Франции и Великобритании.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что в Европе обсуждается идея создания "ядерного щита", независимого от американского. Речь идет о реализации такого проекта под эгидой Франции. Представитель страны-агрессора России заявил, что это серьезно приблизит перспективу прямого военного конфликта с Москвой.

The Times писала, что РФ планирует разместить ядерное оружие в космосе. В случае его взрыва будет выведено из строя 80% всех спутников. Проблемы будут также с интернетом и GPS.

