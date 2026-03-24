Американский бомбардировщик B-52 заметили с новыми ядерными ракетами (фото)

Крылатая ракета AGM-181 LRSO должна заменить устаревшую AGM-86 ALCM.

В Сеть выложили снимок бомбардировщика B-52H Stratofortress с подвешенными опытными образцами (или макетами) перспективной стратегической крылатой ракеты AGM-181 Long Range Stand Off (LRSO). Об этом сообщает The Aviationist.

Впервые ракета была официально представлена лишь в прошлом году: в июне ВВС США опубликовали первый рендер AGM-181, а уже в ноябре наблюдатели сделали первые фотографии ракеты в полете.

Так же, как и ранее, ракеты были размещены на многозарядной пусковой установке, способной нести до шести боеприпасов. Эта система используется на самолетах B-52H для различных типов вооружения, а не только для AGM-181.

Видео дня

О самой ракете почти ничего не известно, кроме того, что это дальнобойное средство поражения, способное доставлять ядерный заряд к стратегическим целям, оставаясь вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

Появление столь секретных систем в открытом воздушном пространстве редко бывает случайным. Тот факт, что ракета демонстрировалась на малой высоте при ясной погоде, может свидетельствовать о намерении США в очередной раз продемонстрировать миру свой военный потенциал.

Новое оружие США - другие новости

Вас также могут заинтересовать новости: