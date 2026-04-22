В РФ угрожают Европе военным конфликтом, если будет создан 'ядерный щит', – СМИ

Посол РФ отметил, что в Москве надеются, что европейская общественность не позволит политикам и военным реализовать эти планы.

Посол России в Бельгии Денис Гончар утверждает, что в Европе обсуждается идея создания "ядерного щита", независимого от американского, в частности путем реализации такого проекта под эгидой Франции, сообщает digi24.ro.

"Недавно стало известно, что руководство ЕС ведет тайные переговоры о создании собственного ядерного потенциала. Очевидно, что реализация таких сценариев во много раз увеличит риски для национальной безопасности нашей страны и окончательно приведет к тупиковой ситуации в отношениях между Россией и Европой, серьезно приблизив перспективу прямого военного конфликта", – заявил Гончар.

Он выразил надежду, что европейское общественное мнение не позволит политикам и военным осуществить этот замысел.

"Мы надеемся, что здравый смысл все-таки возобладает и что европейская общественность не позволит политикам и военным реализовать свои разрушительные планы", – добавил российский посол.

Издание отмечает, что министр иностранных дел Оана Цою заявила в Варшаве, что Румыния является одной из стран, приглашенных к обсуждению инициативы президента Франции Эммануэля Макрона, направленной на увеличение запасов ядерных боеголовок Франции и изучение возможностей более тесного сотрудничества в сфере сдерживания с заинтересованными европейскими партнерами.

В статье добавляется, что недавний социологический опрос показал, что 22,2% румын полностью согласны с участием страны в таком европейском проекте, 17,1% – скорее согласны, 13,8% – скорее не согласны, тогда как 37,2% – полностью не согласны.

Ранее УНИАН сообщал, что , по словам главы Космического командования США Стивена Уайтинга, Россия хочет разместить ядерное оружие в космосе. Он предупредил, что в случае его взрыва это может вызвать глобальный хаос, выведя из строя 80% спутников. Уайтинг отметил, что, по сути, РФ может устроить "космический Перл-Харбор". Он добавил, что США "очень обеспокоены" планами Кремля. Глава Космического командования США утверждает, что в России планируют вывести на орбиту ядерное противоспутниковое оружие, которое будет представлять угрозу для всех спутников на низкой околоземной орбите.

Также мы писали, что заместитель министра обороны США Элбридж Колби отметил, что если бы Польша, Германия и скандинавские страны захотели развивать собственные ядерные возможности, США пытались бы отговорить их от этой идеи. Колби поделился, что не слышал достоверной информации о том, что европейские правительства действительно думают о самостоятельном приобретении ядерного оружия. По его словам, это будет нарушением своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия. В то же время, заместитель министра обороны США считает с точки зрения министерства вполне логичным, чтобы европейский вклад в ядерное сдерживание НАТО был больше. Колби пояснил, что независимое ядерное сдерживание Великобритании или Франции способствует сдерживанию и обороне НАТО, что он считает хорошим решением.

