Премьер Польши заявил, что Россия может напасть на НАТО через несколько месяцев

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть на страну НАТО в краткосрочной перспективе – это вопрос месяцев, а не лет. При этом он высказал опасения в том, готовы ли США выполнить свои обязательства перед НАТО по защите Европы в случае такого нападения.

"Для всего восточного фланга, моих соседей… вопрос в том, является ли НАТО по-прежнему организацией, готовой, политически и логистически, реагировать, например, против России, если она попытается напасть", – сказал он в интервью Financial Times.

Туск подчеркнул, что его слова не следует воспринимать "как скептицизм в отношении статьи 5 НАТО, а скорее как "надежды на то, что гарантии на бумаге превратятся в нечто очень практическое".

"Это действительно серьезно. Я говорю о краткосрочной перспективе, скорее о месяцах, чем о годах", – сказал Туск, имея в виду потенциальное российское нападение.

Туск заявил, что у него "нет комплексов" по ​​поводу американо-польских связей, но проблема в том, как проявят себя эти связи в случает практической угрозы.

"Я хочу верить, что [статья 5] по-прежнему действительна, но иногда, конечно, у меня возникают проблемы", – добавил он. "Я не хочу быть таким пессимистом… но сегодня нам нужен еще и практический контекст".

Туск привел пример того, как в прошлом году около 20 российских беспилотников нарушили польское воздушное пространство, и некоторые союзники по НАТО не хотели рассматривать это как нападение.

"У меня были проблемы в ночь на сентябрь, когда россияне совершили эту довольно масштабную провокацию с использованием беспилотников. Мне было непросто убедить наших партнеров по НАТО в том, что это был не случайный инцидент, а хорошо спланированная и подготовленная провокация против Польши", - вспоминал он.

При этом он добавил, что некоторым союзникам по НАТО "было гораздо проще притвориться, что ничего не произошло".

"Поэтому я хочу быть уверенным, что если что-то случится, то… Россия будет знать, что реакция будет жесткой и однозначной", - сказал он

Он отметил, что для того, чтобы Европа могла отразить этот удар, необходимы реальные инструменты и реальная мощь в плане оборонных средств и мобильности вооруженных сил между странами.

"Парадоксально, но если у вас есть какие-то позитивные аспекты украинской войны, то это один из них: Европа все больше осознает, что мы будем вместе в военных аспектах [и] обороне", – сказал он.

Угроза России для НАТО

Напомним, что ранее пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила страны Балтии в том, что они якобы предоставляют свое воздушное пространство Украине для нанесения ударов по РФ. По ее словам, если Латвия, Литва и Эстония не прекратят это, им придется иметь дело с ответом.

Агентство Reuters отмечало, что 10 стран Европы готовят планы эвакуации населения на случай войны. Инициатива учитывает опыт полномасштабной войны в Украине.

К разработке таких планов присоединились Германия и Польша вместе с другими странами-членами НАТО, такими как Эстония, Латвия, Литва, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия и Дания.

