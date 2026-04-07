Россия пригрозила странам Балтии из-за Украины: эксперт объяснил, почему это ложь

Такие заявления напоминают истории о якобы участии польских военных в войне против РФ.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказала завуалированные угрозы странам Балтии, обвинив их в якобы предоставлении своего воздушного пространства Украине для нанесения ударов по РФ.

Ее слова передает Kyiv Independent. В частности, она отметила, что страны Балтии "получили соответствующее предупреждение".

"Если режимы этих стран будут обладать достаточным здравым смыслом, они прислушаются. Если нет, им придется иметь дело с ответом", - отметила Захарова.

Эти комментарии МИД РФ появились на фоне усиления ударов украинских БПЛА по нефтяным терминалам на побережье Балтийского моря РФ. Впрочем, по мнению Павла Нарожного, основателя благотворительной организации "Реактивная почта" и военного эксперта, такие заявления РФ не нацелены в первую очередь на внутреннего потребителя.

"Все эти байки о польских солдатах, которые воюют на стороне Украины. Они (россияне, - УНИАН) не могут признать тот факт, что их авиаудары не могут остановить производство наших беспилотников. У нас нет какого-то одного центрального завода, как в России завод в Елабуге, где они производят все свои "Шахеды". И все эти удары РФ не могут остановить наше производство. И россияне даже для себя не могут этого признать", - пояснил Нарожный в эфире Radio NV.

В понедельник, 6 апреля, беспилотники атаковали химический завод в Россоши, Воронежская область РФ. Это один из ключевых химзаводов, который производит аммиак, азотную кислоту и аммиачную селитру, являющиеся базовыми компонентами для производства взрывчатых веществ.

Ранее издание ABC News сообщило, что Украина в прошлом месяце впервые с начала полномасштабного вторжения запустила больше дальнобойных дронов, чем Россия. По данным Минобороны РФ, в течение марта они якобы сбили 7347. Тогда как Минобороны Украины отметило, что Россия за этот же период применила 6462 БПЛА для ударов по Украине.

