Зеленский должен сам позвонить Путину: заявление Фицо после визита в Москву

Словацкий премьер рассказал, что передал российскому президенту послание от президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече с российским коллегой. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Москву.

Он рассказал, что "передал российскому президенту послание от президента Украины".

"Он (Зеленский, – ред.) сказал мне в понедельник в Армении на нашей личной встрече, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате", – рассказал Фицо.

Видео дня

Также он озвучил ответ Путина: мол, "если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться с российским коллегой по телефону".

Фицо также одобрительно отозвался о продлении прекращения огня до 11 мая. По его мнению, это даст "пространство для того, что нужно".

"Дипломатические усилия, диалог, переговоры в тысячу раз полезнее взаимных и ненужных убийств", – сказал он.

Вас также могут заинтересовать новости: