Зеленский должен сам позвонить Путину: заявление Фицо после визита в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам позвонить российскому диктатору Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече с российским коллегой. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо после визита в Москву.
Он рассказал, что "передал российскому президенту послание от президента Украины".
"Он (Зеленский, – ред.) сказал мне в понедельник в Армении на нашей личной встрече, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате", – рассказал Фицо.
Также он озвучил ответ Путина: мол, "если президент Украины заинтересован во встрече, он должен связаться с российским коллегой по телефону".
Фицо также одобрительно отозвался о продлении прекращения огня до 11 мая. По его мнению, это даст "пространство для того, что нужно".
"Дипломатические усилия, диалог, переговоры в тысячу раз полезнее взаимных и ненужных убийств", – сказал он.