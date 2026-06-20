Китай берет на себя глобальную инициативу: известный инвестор предупредил об изменении баланса сил

По его мнению, китайские инвесторы и финансовые рынки всё активнее конкурируют с американскими.

Основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио считает, что в мире происходят масштабные изменения в расстановке сил, а Китай постепенно укрепляет свои позиции как один из главных центров глобального влияния.

В колонке для Financial Times он отметил, что во время поездки в Азию встречался с высокопоставленными чиновниками разных стран и пришел к выводу, что международный порядок начинает меняться. Одной из причин он назвал реакцию США на ситуацию вокруг Ирана и Ормузского пролива, которая, по его словам, вызвала у многих азиатских лидеров сомнения в готовности Вашингтона вести длительные конфликты одновременно на нескольких направлениях.

Еще одним фактором Далио назвал экономическое укрепление Китая. Значительные доходы от экспорта позволяют китайским компаниям и банкам накапливать большие финансовые ресурсы, что способствует росту роли юаня в международной торговле и финансовых операциях. По его мнению, китайские инвесторы и финансовые рынки всё активнее конкурируют с американскими.

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Инвестор отметил, что для понимания современной политики Пекина важно учитывать исторический опыт страны, конфуцианские традиции и влияние так называемой системы дани, которая веками определяла отношения Китая с соседями. В основе этой модели лежала иерархия, в которой более сильные государства обеспечивали порядок, а более слабые признавали их ведущую роль.

По словам Далио, китайское руководство не стремится создавать империи путем военной оккупации других стран. Вместо этого Пекин отдаёт предпочтение политическому и экономическому влиянию. Именно этим он объясняет тот факт, что у США есть сотни военных баз по всему миру, тогда как Китай обладает лишь одной зарубежной военной базой.

Автор также обратил внимание на активизацию дипломатических контактов многих государств с Китаем. По его мнению, всё больше мировых лидеров пытаются выстраивать особые отношения с главой КНР Си Цзиньпином, что свидетельствует о росте международного веса Пекина.

Отдельное внимание Далио уделил Тайваню. Он отметил, что китайское руководство, вероятно, стремится добиться объединения с островом без масштабного военного конфликта, используя политическое и экономическое давление.

По его мнению, ключевым фактором остается производство микрочипов. Поскольку мировая экономика в значительной степени зависит от тайваньской полупроводниковой промышленности, даже потенциальная угроза ограничения поставок может серьезно повлиять на глобальные рынки и технологический сектор.

Далио считает, что Китай может использовать свой растущий экономический и технологический вес для усиления влияния без прямого применения силы. Такой подход, по его убеждению, соответствует традиционным китайским представлениям о власти, когда высшей формой превосходства является возможность достигать результатов без войны.

Ситуация вокруг Китая и Тайваня – последние новости

В начале июня Китай объявил о начале специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня. По словам представителей Пекина, основными задачами мероприятия являются усиление контроля над судоходством, надзор за соблюдением морского законодательства и защита национальных интересов страны. По словам МИД Китая, операция призвана укрепить возможности патрулирования в открытых морских районах, усилить правоохранительную деятельность и обеспечить более эффективный контроль за передвижением судов в стратегически важных зонах.

Также Китай развернул в подразделениях, которые могут быть задействованы в случае конфликта вокруг Тайваня, новую зенитную ракетную систему HQ-16F. По данным издания South China Morning Post, характеристики ракеты HQ-16F оцениваются как сопоставимые с возможностями американских комплексов Patriot PAC-2 и PAC-3. Первые видеокадры боевых испытаний новой ракеты обнародовал государственный телеканал CCTV. Стрельбы проводились подразделениями 73-й армейской группы Народно-освободительной армии Китая на полигоне в пустыне Гоби.

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