В законопроект о санкциях против РФ хотят включить Иран, – The Hill

Под действие санкций могут попасть Иран и его союзник в Ливане – "Хезболла".

Лидер большинства в Сенате, республиканец от штата Южная Дакота Джон Тун планирует добавить в законопроект о санкциях против России, который сейчас рассматривается в верхней палате, положение о введении санкций против Ирана, сообщает The Hill.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп в выходные заявил в соцсетях, что хочет, чтобы санкции против Ирана были включены в двухпартийный законопроект в отношении России.

"Думаю, все с этим согласны, ведь мы и так это делаем – санкции против Ирана действуют уже на протяжении последних 30 лет. Я проводил переговоры с демократами и коллегами из нашей партии, и… думаю, мы приближаемся к этому", – поделился Тун.

Видео дня

В статье отмечается, что законопроект в отношении России разрабатывался годами, но набрал обороты и получил поддержку Белого дома после смерти сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма, произошедшей в начале этого месяца.

Грэм был главным инициатором законопроекта, предусматривающего введение обязательных санкций против России и её союзников, в том числе, возможно, штрафных мер в отношении покупателей российских энергоносителей в виде пошлин.

Издание сообщило, что теперь под действие санкций могут попасть Иран и его союзник в Ливане – "Хезболла".

Тюн заявил, что стремится договориться с демократами о сокращении срока рассмотрения законопроекта в сенатском зале, чтобы как можно быстрее провести голосование в полном составе Сената.

Издание отметило, что уже 7 августа сенаторы должны уехать из города на месяц.

"Я надеюсь, что нам удастся подготовить этот вопрос, и если мы сможем заключить какое-то соглашение с ограниченным сроком действия, чтобы ускорить его рассмотрение в ходе сессии, это также было бы полезно", – сказал Тюн.

Санкции против РФ: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что послы стран ЕС достигли политической договоренности по 21-му пакету санкций против России. По словам двух дипломатов ЕС, пакет предусматривает замораживание на 12 месяцев механизма ценового потолка на российскую нефть. Также предусмотрено годовое исключение, позволяющее перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) в третьи страны с автоматическим продлением действия. В список теневого флота было добавлено ещё 50 судов, и впервые под санкции попала сопутствующая инфраструктура – заправщики (бункеровка), порты, АЭС и НПЗ, которые обслуживают или перерабатывают российскую нефть

Также мы писали, что NYT утверждает, что санкции США фактически отрезают частных лиц и компании от западной финансовой системы, поскольку доллар является основной валютой для проведения глобальных транзакций. По данным издания, в администрации Трампа растет беспокойство по поводу возможности глобального отказа от доллара, связанного с растущим использованием китайского юаня и криптовалют. Отмечается, что в недавно опубликованном рабочем документе Национального бюро экономических исследований говорится о том, что в таких странах, как Россия, Беларусь, Кыргызстан и Мьянма, где банковская система столкнулась с жесткими санкциями США, банки заметно перешли на использование юаня.

Вас также могут заинтересовать новости: