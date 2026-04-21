'Мы знаем, чем всё закончится': Путин заговорил о финале войны

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что в Москве якобы уже четко понимают финал войны, однако публично объявлять эти планы он не собирается.

Как сообщают российские СМИ, в эфире радио "Спутник" диктатор подчеркнул, что вместо этого РФ просто продолжит реализацию поставленных ранее целей.

В разговоре с Путиным один из военнослужащих выразил убеждение, что исход противостояния уже очевиден для всех сторон, включая Украину.

"А в том, что победа будет за нами, никто не сомневается. Я думаю, что и враг уже тоже", – сказал военный.

В свою очередь диктатор ответил утвердительно.

"Ну да, там просто думают, как это все оформить", – выдал он.

В то же время Путин признал, что ситуация на фронте остается тяжелой. Он назвал боевые действия "чрезвычайно сложной и опасной вещью".

"Мы знаем, чем все закончится. Не будем делать никаких публичных заявлений по этому поводу, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили. Уверен, они будут достигнуты", – сказал президент страны-агрессора.

Мельник унизил Небензю в ООН

Ранее УНИАН писал, что Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совбеза "проехался" по делегации РФ. Обращаясь непосредственно к представителю РФ Василию Небензе, Мельник насмешливо заметил, что действовать уже поздно, использовав известную поговорку.

"Поздно, Вася, пить боржоми", – сказал он.

Во время своего выступления политик подчеркнул, что недавняя отмена США санкций на продажу российской нефти может принести России около 10 миллиардов долларов только за апрель, которые пойдут не на школы или больницы, а на финансирование войны России против Украины, подчеркнув, что этих денег хватит для производства до полумиллиона "шахидов".

