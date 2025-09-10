Оккупанты утверждают, что их дроны якобы не могли долететь до Польши.

Российская армия не планировала наносить удар по территории Польши во время массированного обстрела Украины минувшей ночью. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Минобороны РФ.

Так, в своей обычной сводке военное ведомство страны-агрессора отчиталось об ударах ракетами и дронами по территории Украины. В частности оккупанты утверждают, что нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Львовской и Винницкой областях. При этом упоминаются Львовский бронетанковый завод и Львовский авиазавод.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. Объекты для поражения на территории Польши не планировались", – говорится в сводке Минобороны РФ.

Видео дня

При этом россияне утверждают, что максимальная дальность полета дронов, использованных в этой атаке, якобы не превышает 700 км.

"Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши", – говорится в заявлении.

Замечание УНИАН. Если бы РФ применила дроны с дальностью 700 км, они не смогли бы долететь до Львова ни из одной точки запуска, за исключением крайнего запада Брянской области или территории Беларуси. Однако из этих точек дроны с такой дальностью полета могли бы долететь и до восточной Польши.

Российская атака на Украину и Польшу

Как писал УНИАН, минувшей ночью Россия осуществила очередную массированную атаку дронами и ракетами по территории Украины. В частности был атакован Львов. По словам мэра Андрея Садового, на город летело 60 дронов.

Однако российские дроны также атаковали и территорию Польши. По словам польского премьера Дональда Туска, в воздушное пространство страны залетело 19 беспилотников, из которых польские ВВС при поддержке союзников по НАТО смогли сбить 4.

Вас также могут заинтересовать новости: