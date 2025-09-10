Сбитие российских БПЛА стало первой подобной операцией НАТО с 2022 года, отметил Джон Хили.

Удар беспилотниками по Польше является "опасным, безрассудным и беспрецедентным", заявил во время выступления перед странами E5 министр обороны Великобритании Джон Хили. Об этом сообщает Sky News.

Кроме того, Хили сообщил, что обратился к Вооруженным силам Британии, чтобы те "изучили возможности усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей".

"Вчера вечером Путин достиг нового уровня враждебности к Европе. Мы стали свидетелями серьезного нарушения воздушного пространства Польши на восточной границе НАТО, которое было настолько серьезным, что аэропорт Варшавы был закрыт, а самолеты НАТО сбили российские беспилотники. Это первая оборонительная операция такого рода со времени начала полномасштабного вторжения Путина в Украину", - сказал Хили.

Видео дня

Кроме того, он обратился к кремлевскому диктатору Путину. В частности Хили заявил, что агрессия россиян "только укрепляет единство между странами НАТО".

"Ваша агрессия лишь укрепляет нашу решимость поддержать Украину. Ваша агрессия напоминает нам, что безопасная Европа нуждается в сильной Украине и что безопасность Европы начинается в Украине", - добавил Хили.

Российский удар по Польше: что известно

Напомним, в ночь на 10 сентября российские БПЛА нарушили воздушное пространство Польши. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, речь идет о 19 БПЛА, четыре из которых удалось сбить. Он также отметил, что значительное количество беспилотников залетели из Беларуси.

Кроме того, министр обороны Польши заявил, что НАТО применило статью 4 Североатлантического договора из-за российской атаки. Она, в частности, предусматривает "совместные консультации" стран-членов Альянса.

По словам украинского нардепа Романа Костенко, такой удар РФ - это не случайность, а направленная атака россиян. В то же время он отметил, что сейчас важна реакция Соединенных штатов. Поскольку Путин после возвращения из Китая "начал делать те вещи, которые до этого не делал".

Вас также могут заинтересовать новости: