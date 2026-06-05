Польша меняет правила полетов вблизи Украины: что известно

Польша вводит ограничения на полеты в восточных регионах страны вблизи границ с Украиной и Беларусью. Новые правила будут действовать с 10 июня по 9 сентября.

Польша вводит временные ограничения на полеты вдоль границ с Украиной и Беларусью с 10 июня по 9 сентября 2026 года. Решение принято по запросу Оперативного командования Вооруженных сил Польши и связано с усилением мер национальной безопасности.

По данным Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA), в восточной части страны создадут новую зону ограниченного воздушного движения EP R131. В ночное время там будет действовать почти полный запрет на полеты, а днем – существенные ограничения для малой авиации и беспилотников.

"По запросу Оперативного командования вооруженных сил в связи с необходимостью обеспечения национальной безопасности с 10 июня по 9 сентября 2026 года в восточной части Польши вводятся ограничения воздушного движения", – говорится в сообщении.

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В то же время новые правила не повлияют на регулярное пассажирское авиасообщение. Ограничения распространяются на воздушное пространство до высоты около трех километров, тогда как коммерческие авиалайнеры выполняют рейсы значительно выше.

Польские власти подчеркивают, что целью новых мер является укрепление безопасности государства на фоне ситуации вблизи восточной границы страны.

Ситуация в Польше – последние новости

Ранее в Польше возникли претензии к Украине по поводу подразделения Сил специальных операций. Так, украинские защитники назвали свое подразделение ССО ВСУ в честь Героев УПА. На это очень резко отреагировали в Польше.

Также, как пишет издание RMF FM, Польша выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты Европейского Союза. Власти страны также поддерживают постепенное сворачивание специальных льгот для украинских беженцев с переходом к стандартным миграционным правилам.

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