Пентагон до сих пор не передал Украине 400 млн долларов, выделенные Конгрессом, - сенатор

По словам Сенатора, выделенная Украине финансовая помощь уже несколько месяцев пылится в Пентагоне.

Пентагон до сих пор не передал Украине 400 млн долларов, которые были выделены Конгрессом США еще в 2025 году. Об этом написал сенатор-республиканец от штата Кентукки Митч Макконнелл в своей статье для The Washington Post.

Макконнелл поделился, что выделенная Украине финансовая помощь уже несколько месяцев "пылится" в Пентагоне. По его словам, сенаторы, которые занимаются вопросом ассигнований, пытались получить объяснения от аналитического центра Пентагона, но столкнулись с полным игнорированием.

"Наши коллеги из вооруженных сил также выражают растущее разочарование неспособностью Министерства обороны к коммуникации", - добавил сенатор.

Напомним, что 10 сентября 2025 года Палата представителей Конгресса США приняла законопроект об оборонной политике на общую сумму 892,6 миллиарда долларов. Документ, в частности предусматривает выделение 400 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Детали первого транша с 90 миллиардов евро для Украины

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Украина получит первый транш из кредита на 90 миллиардов евро в этом квартале. По ее словам, две трети этих средств будут направлены на оборону Украины.

Фон дер Ляйен отметила, что средства первого оборонного пакета будут направлены на программу "Дроны из Украины для Украины". Объем этой помощи составит около 6 млрд евро.

