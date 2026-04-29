Правительство Германии определилось с помощью Украине: сколько выделят в 2027 году

Правительство Германии утвердило основные ориентиры бюджета на 2027 год, которые предусматривают дальнейшую помощь Украине в размере 11,6 млрд евро в 2027 году и по 8,5 млрд евро ежегодно в течение 2028–2030 годов. В то же время в Берлине допускают, что эти суммы могут меняться в зависимости от потребностей Киева.

Как пишет Reuters, министр финансов Ларс Клингбайль объяснил сокращение помощи Украине после 2027 года тем, что Европейский Союз уже согласовал кредитную программу на 90 млрд евро, которая ранее блокировалась Венгрией. В то же время он подчеркнул, что объемы поддержки могут быть пересмотрены.

Бюджет является частью среднесрочного финансового плана до 2029 года и предусматривает общие расходы на уровне 543,3 млрд евро, что на 3,6% больше, чем годом ранее. Одним из ключевых приоритетов остается оборона: расходы на нее вырастут до 105,8 млрд евро в 2027 году (против 82,7 млрд евро в 2026-м), а с учетом специальных фондов и помощи Украине – до 144,9 млрд евро.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц подчеркнул, что события последнего года, в частности на Ближнем Востоке, подтверждают необходимость инвестиций в безопасность. Общие оборонные расходы Германии достигнут 3,1% ВВП в 2027 году, что соответствует обязательствам перед НАТО, и могут вырасти до 3,7% к 2030 году.

Специальный фонд Германии для инфраструктуры и климата будет сосредоточен преимущественно на транспорте, цифровизации и больничной инфраструктуре, что подчеркивает, где Берлин видит наиболее насущную потребность в модернизации крупнейшей экономики Европы после лет недостаточного инвестирования.

"Нашим главным приоритетом остается обеспечение рабочих мест, создание новых и обеспечение экономического роста", – сказал Клингбайл, добавив, что 2027 год станет третьим годом рекордных инвестиций.

Международная помощь Украине – главные новости

16 апреля Украина получила последний транш от Великобритании в размере 752 млн фунтов стерлингов (около 1 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

При условии успешного пересмотра программы с Международным валютным фондом и принятия необходимых законопроектов Украина получит транши от МВФ и Всемирного банка во втором квартале. В частности, транш от Фонда поступит в июне.

